Россияне запускали БпЛА, двигались в центр страны

Вечером 2 января воздушные силы сообщили, что армия РФ запустила БпЛА.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "БпЛА движется по территории Кировоградской области в направлении Черкасской области!"

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Детали: По состоянию на 20:12, воздушная тревога объявлена в Николаевской и Кировоградской областях. В 20:16 распространилась на Черкасскую.

В 20:46 сообщили, что БпЛА изменил курс, двигающийся по территории Кировоградской области в направлении Полтавской области.

В 21:03 об угрозе применения врагом ударных БПЛА сообщили в Днепропетровской области.

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В 21:44 сообщили о вражеском БПЛА в районе Кропивницкого.

В 21.56 объявили отбой воздушной тревоги в областях.