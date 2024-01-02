Россияне запускали БпЛА, двигались в центр страны
Вторник, 2 января 2024, 21:46
Вечером 2 января воздушные силы сообщили, что армия РФ запустила БпЛА.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Дословно: "БпЛА движется по территории Кировоградской области в направлении Черкасской области!"
Реклама:
Детали: По состоянию на 20:12, воздушная тревога объявлена в Николаевской и Кировоградской областях. В 20:16 распространилась на Черкасскую.
В 20:46 сообщили, что БпЛА изменил курс, двигающийся по территории Кировоградской области в направлении Полтавской области.
В 21:03 об угрозе применения врагом ударных БПЛА сообщили в Днепропетровской области.
ВИДЕО ДНЯ
В 21:44 сообщили о вражеском БПЛА в районе Кропивницкого.
В 21.56 объявили отбой воздушной тревоги в областях.