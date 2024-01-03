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Возле Авдеевского коксохима продолжаются позиционные бои – аналитики

Ольга ГлущенкоСреда, 3 января 2024, 06:46
Возле Авдеевского коксохима продолжаются позиционные бои – аналитики
Фото иллюстративное armyinform

На Авдеевском направлении продолжаются позиционные бои за коксохим, возле Новобахмутовки, Бердичев, Степного, Первомайского и Невельского.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Российские войска недавно осуществили подтвержденное продвижение на северо-запад от Авдеевки, поскольку позиционные бои под Авдеевкой продолжались 1 и 2 января.

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Геолокационные кадры, опубликованные 31 декабря, указывают на то, что российские войска продвинулись на северо-запад от Степного (к северу от Авдеевки)[50].

1 и 2 января российский военный блогер утверждал, что российские войска продвинулись на северо-запад от Авдеевки в направлении Бердичева и Очеретного, а украинский военный наблюдатель Константин Машовец заявил 2 января, что российские войска отступили, после того как сначала продвинулись в сторону Бердичева.

Российские и украинские источники сообщили, что позиционные бои продолжаются к северо-западу от Авдеевки возле Новобахмутовки, Бердичев, возле Авдеевского коксохимического завода, а также возле Степного, к юго-востоку от Авдеевки возле промзоны и к юго-западу от Авдеевки возле Первомайского и Невельского.

ВИДЕО ДНЯ

Машовец заявил 2 января, что Степное является спорной серой зоной.

Он также отметил, что к северу и северо-западу от Авдеевки действуют подразделения 15-й и 21-й мотострелковых бригад (обе - 2 АК, Центральный военный округ РФ) и 114-й мотострелковой бригады (1-й армейский корпус "ДНР"), а к северо-востоку от Авдеевки сосредоточены подразделения 239-го танкового полка (90-я танковая дивизия, 41-й АК, ЦВО РФ).

 
карты боев ISW

Темы: АвдеевкавойнаISW
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