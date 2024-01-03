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В северных областях в четверг ожидают морозов, в Киеве – снег с дождем

Александр ШумилинСреда, 3 января 2024, 12:25
В северных областях в четверг ожидают морозов, в Киеве – снег с дождем
Фото: Getty Images

В четверг, 4 января, в северо-восточных областях Украины и в Карпатах ожидается снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на Закарпатье ночью небольшой дождь, в юго-восточной части Украины - умеренный, лишь в южной части днем без осадков.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Температура ночью по Украине 1-6° тепла, в Харьковской, Полтавской и Киевской областях от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла; на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части 7-12° тепла; на Черниговщине и Сумщине ночью 6-11°, днем 1-6° мороза.

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В Киеве в четверг небольшой мокрый снег с переходом в дождь. Ночью на дорогах гололедица. Температура ночью 0-2° тепла, днем около 5° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве 4 января самая высокая температура днем была 8,6° в 1925 году, самая низкая ночью -26,3° в 1942-м.

Темы: погода
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