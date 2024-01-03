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Одессе передали автобусы, но водителей из-за войны не хватает. Будут обучать женщин

"Украинская правда"Среда, 3 января 2024, 16:58
Одессе передали автобусы, но водителей из-за войны не хватает. Будут обучать женщин
Фото: Одесский городской совет

Одессе не хватает водителей для автобусов, которые подарил город-побратим Регенсбург. Из необходимых 18 есть только семь, поэтому городские власти готовы искать и обучать вождению женщин.

Источник: "Суспільне", которое приводит слова мэра Геннадия Труханова во время тестирования трамвая

Детали: Немецкий город Регенсбург передал Одессе десять пассажирских низкопольных автобусов, под которые запланировано создать новый маршрут, который соединит жилой массив Котовского и центр города.

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В то же время Труханов пожаловался, что в городе есть проблема с водителями, в том числе, потому что часть ушла на фронт. "У нас есть водители, но не в том количестве, которое необходимо. Мы договорились с нашими партнерами, если будут женщины, которые хотели научиться и быть водителями на таком транспорте, потому что сейчас мужчин мало - кто призвался и пошли защищать наше государство", - сказал мэр.

Сейчас город имеет семь водителей, которые готовы выйти на новый маршрут, но нужно 18. Труханов рассказал, что города-партнеры тоже предлагают помощь.

Прямая речь: "У нас есть школы где учат, но нам пошли на встречу и Регенсбург, и Берлин предлагают обучать водителей. Если мы запускаем маршрут, должны быть уверены, что он будет работать. А если кто-то заболел и автобус не вышел и люди не попали на работу, это будет еще хуже, чем не запустить его".

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Темы: Одессатранспортвойна
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