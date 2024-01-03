На Харьковщине прогремел взрыв во время воздушной тревоги — СМИ

В Харьковской области прогремел взрыв во время воздушной тревоги.

Источник: Воздушные силы ВСУ, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, "Суспильне"

Детали: "Суспильне" около 18:20 сообщило о взрыве на Харьковщине. Воздушная тревога звучит в области с 17:42. Глава Харьковской ОВА Синегубов призвал жителей Харькова и области находиться в укрытиях.

Реклама:

Воздушные силы ВСУ около 18:30 сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.