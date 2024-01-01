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Россия обстреляла Купянский район: погиб мужчина

Роман ПетренкоПонедельник, 1 января 2024, 15:30
Россия обстреляла Купянский район: погиб мужчина
все фото прокуратуры

Российская оккупационная армия с полуночи 1 января обстреливала Купянский район Харьковщины, в результате обстрелов есть по меньшей мере один погибший гражданский.

Источник: Харьковская ОГА, прокуратура области

Детали: По данным следствия, 1 января около 1:10 оккупанты из артиллерии обстреляли пгт Купянск-Узловой. Вражеский снаряд попал в крышу пятиэтажного жилого дома.

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Уже примерно в 9:00 российские военнослужащие снова ударили по поселку. По предварительным данным, из РСЗО "Ураган".

В пгт Двуречная Купянского района погиб мужчина от осколочного ранения в результате обстрелов.

Сообщение об обнаружении тела поступило в 12:30.

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Кроме того, утром российская армия нанесла авиаудар по селу Кучеровка Купянского района: повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Предварительно, удар был нанесен ФАБ-250.

 

Темы: Харьковская областьобстрел
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