Россия обстреляла Купянский район: погиб мужчина
Российская оккупационная армия с полуночи 1 января обстреливала Купянский район Харьковщины, в результате обстрелов есть по меньшей мере один погибший гражданский.
Источник: Харьковская ОГА, прокуратура области
Детали: По данным следствия, 1 января около 1:10 оккупанты из артиллерии обстреляли пгт Купянск-Узловой. Вражеский снаряд попал в крышу пятиэтажного жилого дома.
Уже примерно в 9:00 российские военнослужащие снова ударили по поселку. По предварительным данным, из РСЗО "Ураган".
В пгт Двуречная Купянского района погиб мужчина от осколочного ранения в результате обстрелов.
Сообщение об обнаружении тела поступило в 12:30.
Кроме того, утром российская армия нанесла авиаудар по селу Кучеровка Купянского района: повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Предварительно, удар был нанесен ФАБ-250.