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Аргентина призвала Великобританию к переговорам по Фолклендским островам

Татьяна ОлейникСреда, 3 января 2024, 23:52
Аргентина призвала Великобританию к переговорам по Фолклендским островам
Фолклендские острова. Фото с сайта МИД Аргентины

В аргентинском правительстве утверждают, что имеют право суверенитета над территорией Фолклендских (Мальвинских) островов и заявили, что Великобритания "незаконно оккупировала" архипелаг.

Источник: заявление аргентинского Министерства иностранных дел

Детали: Дипломаты отметили, что Генассамблея ООН признала острова спорной территорией и призвала правительства Аргентины и Великобритании к переговорам.

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По данным аргентинского МИД, ряд региональных и международных организаций "высказались за права Аргентины на суверенитет по вопросу Мальвинских островов".

Дословно: "Правительство Аргентины вновь выражает свою готовность возобновить двусторонние переговоры для поиска разрешения этого спора по суверенитету в соответствии с положениями соответствующих резолюций Генассамблеи.

В этом контексте правительство Аргентины желает поддерживать зрелые отношения с Соединенным Королевством, что предполагает предметный и конструктивный диалог по всем вопросам, представляющим общий интерес, с целью создания атмосферы доверия, благоприятной для возобновления переговоров".

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Детали: В Британии на заявление пока не реагировали. Президент Аргентины Хавьер Милей во время предвыборной кампании заявлял о намерении вернуть острова.

Предыстория:

  • В МИД Аргентины напомнили, что 3 января 1833 г. Соединенное Королевство "силой оккупировало" Мальвинские острова - территорию, над которой Аргентина осуществляла свои права суверенитета с первых дней своей независимости, унаследовав владения Испании в Южной Америке.
  • В 1982 году Аргентина оккупировала Фолклендские (Мальвинские) острова. Однако тогдашняя глава правительства Соединенного Королевства Маргарет Тэтчер решила не сдаваться и отправила к берегам Фолклендских островов военно-морские силы Великобритании. Через 74 дня конфликт завершился победой Британии.

Темы: Аргентина Великобритания
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