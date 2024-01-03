Аргентина призвала Великобританию к переговорам по Фолклендским островам

В аргентинском правительстве утверждают, что имеют право суверенитета над территорией Фолклендских (Мальвинских) островов и заявили, что Великобритания "незаконно оккупировала" архипелаг.

Источник: заявление аргентинского Министерства иностранных дел

Детали: Дипломаты отметили, что Генассамблея ООН признала острова спорной территорией и призвала правительства Аргентины и Великобритании к переговорам.

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По данным аргентинского МИД, ряд региональных и международных организаций "высказались за права Аргентины на суверенитет по вопросу Мальвинских островов".

Дословно: "Правительство Аргентины вновь выражает свою готовность возобновить двусторонние переговоры для поиска разрешения этого спора по суверенитету в соответствии с положениями соответствующих резолюций Генассамблеи.

В этом контексте правительство Аргентины желает поддерживать зрелые отношения с Соединенным Королевством, что предполагает предметный и конструктивный диалог по всем вопросам, представляющим общий интерес, с целью создания атмосферы доверия, благоприятной для возобновления переговоров".

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Детали: В Британии на заявление пока не реагировали. Президент Аргентины Хавьер Милей во время предвыборной кампании заявлял о намерении вернуть острова.

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