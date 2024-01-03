Аргентина призвала Великобританию к переговорам по Фолклендским островам
В аргентинском правительстве утверждают, что имеют право суверенитета над территорией Фолклендских (Мальвинских) островов и заявили, что Великобритания "незаконно оккупировала" архипелаг.
Источник: заявление аргентинского Министерства иностранных дел
Детали: Дипломаты отметили, что Генассамблея ООН признала острова спорной территорией и призвала правительства Аргентины и Великобритании к переговорам.
По данным аргентинского МИД, ряд региональных и международных организаций "высказались за права Аргентины на суверенитет по вопросу Мальвинских островов".
Дословно: "Правительство Аргентины вновь выражает свою готовность возобновить двусторонние переговоры для поиска разрешения этого спора по суверенитету в соответствии с положениями соответствующих резолюций Генассамблеи.
В этом контексте правительство Аргентины желает поддерживать зрелые отношения с Соединенным Королевством, что предполагает предметный и конструктивный диалог по всем вопросам, представляющим общий интерес, с целью создания атмосферы доверия, благоприятной для возобновления переговоров".
Детали: В Британии на заявление пока не реагировали. Президент Аргентины Хавьер Милей во время предвыборной кампании заявлял о намерении вернуть острова.
Предыстория:
- В МИД Аргентины напомнили, что 3 января 1833 г. Соединенное Королевство "силой оккупировало" Мальвинские острова - территорию, над которой Аргентина осуществляла свои права суверенитета с первых дней своей независимости, унаследовав владения Испании в Южной Америке.
- В 1982 году Аргентина оккупировала Фолклендские (Мальвинские) острова. Однако тогдашняя глава правительства Соединенного Королевства Маргарет Тэтчер решила не сдаваться и отправила к берегам Фолклендских островов военно-морские силы Великобритании. Через 74 дня конфликт завершился победой Британии.