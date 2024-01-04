Кирби прокомментировал возможность военной помощи Украине со стороны США

Учитывая последние массированные атаки России, Белый дом подчеркивает важность поддержки Конгрессом запроса на дополнительное финансирование военной помощи Украине со стороны США, поскольку в дальнейшем оно отсутствует.

Источник: Координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга, цитирует Интерфакс-Украина, Суспільне

Прямая речь: "За последние 48-72 часа вы все видели, что Россия продолжает осуществлять беспилотные и ракетные атаки, в том числе и баллистические атаки, на цели в Украине, не только военные, но и гражданские цели, и продолжает пытаться использовать зиму как оружие, атаковать их инфраструктуру".

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"Вот почему так важно, чтобы запрос на дополнительное финансирование со стороны США, предложенный президентом, был принят".

"Президент подписал последний пакет помощи по безопасности, на который мы имеем полномочия по средствам. Это все. Нам нужна дополнительная поддержка, чтобы мы могли предоставить Украине дополнительную помощь по безопасности".

"Каждый раз, когда мы подписываем один из этих пакетов, всегда есть задержка в несколько дней, если не недель, поэтому то, что было подписано 27-го, не все было доставлено в Украину. Это произойдет в ближайшие дни и недели. Дальше – финансирование отсутствует".

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Что предшествовало: Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер опроверг сообщения СМИ о якобы изменении американской стратегии поддержки Украины в ее противостоянии полномасштабной российской агрессии.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина верит в "план А" относительно военной поддержки западных стран и не имеет альтернативы ("плана Б") в случае ее прекращения.