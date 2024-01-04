Восстановить поврежденную цифровую инфраструктуру Украины поможет Румыния

Украина и Румыния подписали соглашение о сотрудничестве, которое касается развития 5G, восстановления телеком-сетей и повышения их устойчивости.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение министра цифровой трансформации Михаила Федорова в своем Telegram

Детали: "Договорились о первых шагах - повышение устойчивости украинских интернет-сетей, развитие 5G-коридоров между границами Украины и Румынии и об участии Украины в программах финансовой поддержки ЕС", - сообщил министр.

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Также Румыния поможет в восстановлении цифровой инфраструктуры, поврежденной из-за войны, добавил Федоров.

Он поблагодарил министра исследований, инноваций и цифровизации Румынии Богдана-Груи Ивана за сотрудничество и отметил, что отныне обе страны будут реализовывать совместные проекты при финансовой поддержке ЕС".

Напомним, в декабре Эстония и еще 9 государств 20 декабря запустили Таллиннский механизм для усиления киберподдержки Украины в гражданской сфере.

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Таллиннский механизм будет работать параллельно с ИТ-коалицией, которая занимается решением киберпроблем Украины в военной сфере.