ССО показали, как "Хаймарс" уничтожает самый современный российский радиолокационный комплекс

Операторы Сил специальных операций ВС Украины вместе с подразделением Сил обороны 140-м ОРБ скорректировали "Хаймарс" по самому современному российскому радиолокационному комплексу "Ястреб-АВ".

Источник: сообщение командования ССО ВС Украины

Дословно: "Во время ведения разведки на Южном направлении экипаж БпАК 73-го морского центра ССО обнаружил комплекс артиллерийской разведки 1К148 "Ястреб-АВ". Операторы ССО вместе с дружественным подразделением Сил обороны 140-м ОРБ скорректировали по вражеской цели огонь "Хаймарс".

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В результате огневого поражения комплекс "Ястреб-АВ" противника уничтожен".

Детали: Видео поражения бойцы разместили в соцсетях. В ССО добавили, что "Ястреб-АВ" считается самым современным российским радиолокационным комплексом, который используют для разведки огневых позиций артиллерии.

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"С помощью РЛС он способен отслеживать траекторию ракет противника и вычислить точные координаты позиций его артиллерии. Эти данные передаются артиллерии для поражения позиций", - сказано в сообщении.

Комплекс радиолокации разведки огневых позиций артиллерии "Ястреб-АВ" Фото: Милитарный

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