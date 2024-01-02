ССО показали, как "Хаймарс" уничтожает самый современный российский радиолокационный комплекс
Операторы Сил специальных операций ВС Украины вместе с подразделением Сил обороны 140-м ОРБ скорректировали "Хаймарс" по самому современному российскому радиолокационному комплексу "Ястреб-АВ".
Источник: сообщение командования ССО ВС Украины
Дословно: "Во время ведения разведки на Южном направлении экипаж БпАК 73-го морского центра ССО обнаружил комплекс артиллерийской разведки 1К148 "Ястреб-АВ". Операторы ССО вместе с дружественным подразделением Сил обороны 140-м ОРБ скорректировали по вражеской цели огонь "Хаймарс".
В результате огневого поражения комплекс "Ястреб-АВ" противника уничтожен".
Детали: Видео поражения бойцы разместили в соцсетях. В ССО добавили, что "Ястреб-АВ" считается самым современным российским радиолокационным комплексом, который используют для разведки огневых позиций артиллерии.
"С помощью РЛС он способен отслеживать траекторию ракет противника и вычислить точные координаты позиций его артиллерии. Эти данные передаются артиллерии для поражения позиций", - сказано в сообщении.
Предыстория:
- Во вторник 2 января Минобороны РФ заявило, что комплекс "Ястреб-АВ" поступил на вооружение артиллерийских подразделений, которые находятся на территории Украины.