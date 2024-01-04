ССО показали, как "Хаймарс" уничтожил российский ЗРК "Стрела-10"
Четверг, 4 января 2024, 18:50
Операторы Сил специальных операций ВС Украины на Южном направлении скорректировали "Хаймарс" по зенитно-ракетному комплексу оккупантов "Стрела-10".
Источник: сообщение ССО
Дословно: "Во время ведения разведки на Южном направлении экипаж БпАК 73-го морского центра ССО обнаружил зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", который противник использует для наблюдения и уничтожения воздушных целей на малых высотах.
Реклама:
Операторы ССО скорректировали по вражеской цели огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны Украины. В результате огневого поражения ЗРК противника уничтожен".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 2 января операторы Сил специальных операций ВС Украины вместе с подразделением Сил обороны 140-м ОРБ показали, как скорректировали "Хаймарс" по самому современному российскому радиолокационному комплексу "Ястреб-АВ".