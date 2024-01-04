ССО показали, как "Хаймарс" уничтожил российский ЗРК "Стрела-10"

Операторы Сил специальных операций ВС Украины на Южном направлении скорректировали "Хаймарс" по зенитно-ракетному комплексу оккупантов "Стрела-10".

Источник: сообщение ССО

Дословно: "Во время ведения разведки на Южном направлении экипаж БпАК 73-го морского центра ССО обнаружил зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", который противник использует для наблюдения и уничтожения воздушных целей на малых высотах.

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Операторы ССО скорректировали по вражеской цели огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны Украины. В результате огневого поражения ЗРК противника уничтожен".

"Стрела-10". Фото из открытых источников

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