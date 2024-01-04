В российском Белгороде раздались взрывы, россияне сообщают о "ПВО" и двух пострадавших

Взрывы раздались в российском городе Белгород вечером 4 января, местные власти рассказывают о "работе ПВО".

Источник: росСМИ, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Детали: Местные паблики распространили видео, где слышны взрывы в Белгороде и фото с последствиями.

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Губернатор позже сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом система ПВО вроде бы "сбила 10 воздушных целей на подлете в город".

Последствия взрывов в Белгороде, фото мэра города

Последствия взрывов в Белгороде, фото мэра города

Последствия взрывов в Белгороде, фото мэра города

Также Гладков пишет о двух пострадавших мужчинах и повреждении многоквартирного дома — в нем выбиты окна. Кроме того повреждены, частный дом и машины.

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Последствия взрывов в Белгороде Фото - Mash