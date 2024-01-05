КНДР обстреляла море возле границы с Южной Кореей, жителей островов эвакуировали

КНДР выпустила более 200 артиллерийских снарядов в море в пятницу вблизи морской границы с Южной Кореей, в то время как жителям двух южнокорейских островов было приказано эвакуироваться.

Источник: Reuters

Детали: По данным южнокорейских военных, Северная Корея выпустила в море вблизи морской границы более 200 артиллерийских снарядов.

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Министерство обороны Южной Кореи не уточнило, был ли приказ жителям островов эвакуироваться вызван артиллерийскими обстрелами со стороны Северной Кореи, или южнокорейскими учениями в ответ.

Однако в текстовом сообщении, направленном жителям и подтвержденном чиновником острова, речь шла о "военно-морских стрельбах", которые южнокорейские войска будут проводить с 06:00 по Гринвичу (08:00 по киевскому времени) в пятницу.

Чиновник на острове Йонпхендо, расположенного к югу от спорной Северной разграничительной линии, заявил, что эвакуация была проведена по требованию южнокорейских военных.

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Обстрел со стороны Северной Кореи не нанес вреда ни гражданскому населению, ни военным на Юге, заявили южнокорейские военные на брифинге для прессы.

"Это акт провокации, который усиливает напряженность и угрожает миру на Корейском полуострове", - заявил представитель южнокорейского Объединенного комитета начальников штабов.

По словам чиновника, южнокорейские военные сообщили местным жителям, что стрельба в море была осуществлена южнокорейскими военными после "ситуации", сложившейся вблизи границы. Но было непонятно, были ли это учения или они имели какую-то другую причину.

Жителям острова Пханнён, лежащего далеко к западу от Йонпхендо и также вблизи морской границы, также было приказано эвакуироваться, сообщил чиновник.

В 2010 году северокорейская артиллерия выпустила десятки снарядов по острову Йонпхендо, в результате чего погибли четыре человека. Северная Корея тогда заявила, что ее спровоцировали на нападение южнокорейские учения с боевой стрельбой, которые сбросили снаряды в ее территориальные воды.

Что предшествовало: Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын ранее приказал ускорить подготовку к войне, чтобы противостоять тому, что он назвал беспрецедентными конфронтационными шагами со стороны США.

1 января Ким Чен Ын выразил очередную угрозу Южной Корее и Соединенным Штатам на встрече с высшим офицерским составом армии КНДР, подчеркнув необходимость "полностью уничтожить" этих "врагов".

В то же время 10 января члены Совета Безопасности ООН собираются обсудить поставки КНДР России баллистических ракет, которые используются в войне против Украины.