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Воздушные силы уничтожили на Херсонщине 3 вражеских дрона-шпиона

Валентина РоманенкоПятница, 5 января 2024, 18:41
Воздушные силы уничтожили на Херсонщине 3 вражеских дрона-шпиона
скриншот

В пятницу зенитчики Воздушных сил уничтожили на Херсонщине 3 российских разведывательных беспилотника.

Источник: Воздушные силы в соцсетях

Детали: Ликвидацию вражеских птиц показали на видео.

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Дословно: "В течение дня 5 января 2024 года на Херсонщине воинами Херсонской зенитной ракетной бригады уничтожено 3 российских разведывательных беспилотника: два БпЛА "Мерлин-ВР" и один БпЛА "Орлан-10".

Держим небо! Вместе к победе!".

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Темы: Воздушные силы ВСУбеспилотники
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