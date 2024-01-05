Воздушные силы уничтожили на Херсонщине 3 вражеских дрона-шпиона

В пятницу зенитчики Воздушных сил уничтожили на Херсонщине 3 российских разведывательных беспилотника.

Источник: Воздушные силы в соцсетях

Детали: Ликвидацию вражеских птиц показали на видео.

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Дословно: "В течение дня 5 января 2024 года на Херсонщине воинами Херсонской зенитной ракетной бригады уничтожено 3 российских разведывательных беспилотника: два БпЛА "Мерлин-ВР" и один БпЛА "Орлан-10".

Держим небо! Вместе к победе!".