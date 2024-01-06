ВОЗ призывает к масочному режиму из-за роста заболеваемости COVID
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал продолжать носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию из-за роста заражения COVID-19 и другими инфекционными заболеваниями.
Источник: Гебрейесус в сети Х (Twitter)
Прямая речь: "Заболевания дыхательных путей, вызванные COVID-19, гриппом и другими патогенами, растут во многих странах в течение нескольких недель, и ожидается, что это продолжится после последних праздников".
"Продолжайте использовать маски, вентиляцию и дистанцию, чтобы уменьшить влияние, и убедитесь, что вы и ваши близкие сделали прививки против COVID-19 и гриппа"
Детали: Гебрейесус призвал власти стран предоставить доступ к надежным тестам, методам лечения и вакцинам. Особенно тем, кто находится в "зоне риска".
Также он рекомендует продолжать наблюдение, секвенирование и отчетность с целью отслеживания эволюции вируса COVID-19, и четко информировать население о ситуации.
Напомним: В декабре сообщалось, что за два месяца от COVID-19 умерли более 300 украинцев, в том числе дети.
Читайте также: В Минздраве объяснили, где и какими вакцинами можно привиться против COVID-19