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Партизаны подтвердили, что в Евпатории поражены РЛС и пункт управления, отвечавший за ПВО всего Крыма

Алена ИвашкивСуббота, 6 января 2024, 03:18
Партизаны подтвердили, что в Евпатории поражены РЛС и пункт управления, отвечавший за ПВО всего Крыма
Воинская часть возле Евпатории, где прогремели взрывы, скриншот Telegram Крымский ветер

4 января в Евпатории Силы обороны Украины поразили радиолокационную станцию, пункт управления с защищенным каналом связи с Кремлем который в том числе отвечал за координирование ПВО всего полуострова. 

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: Движение крымских партизан "Атеш" провело доразведку удара Сил обороны Украины в воинской части вблизи Евпатории, по которой 4 января нанесли ракетный удар, и передали информацию СОУ. 

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По данным местных агентов кроме самой станции был поражен пункт управления, который отвечал за защищенный канал связи с Кремлем, и в том числе за координирование ПВО всего полуострова. 

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Темы: Крымракетный ударЕвпатория
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