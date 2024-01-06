Партизаны подтвердили, что в Евпатории поражены РЛС и пункт управления, отвечавший за ПВО всего Крыма

4 января в Евпатории Силы обороны Украины поразили радиолокационную станцию, пункт управления с защищенным каналом связи с Кремлем который в том числе отвечал за координирование ПВО всего полуострова.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: Движение крымских партизан "Атеш" провело доразведку удара Сил обороны Украины в воинской части вблизи Евпатории, по которой 4 января нанесли ракетный удар, и передали информацию СОУ.

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По данным местных агентов кроме самой станции был поражен пункт управления, который отвечал за защищенный канал связи с Кремлем, и в том числе за координирование ПВО всего полуострова.

Предыстория:

Взрывы 4 января во временно оккупированных Севастополе и Евпатории - спецоперация с участием Воздушных сил ВСУ, сообщил командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук.