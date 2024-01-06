Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зарядка, удобная обувь и сухая одежда – МВД обнародовало правила во время купания на Крещение

Алена ИвашкивСуббота, 6 января 2024, 07:18
Зарядка, удобная обувь и сухая одежда – МВД обнародовало правила во время купания на Крещение
Купание на Крещение в Днепре, фото Дмитрий Ларин, УП

Министерство внутренних дел Украины обнародовало правила безопасности на воде, которые необходимо соблюдать людям, которые будут отмечать 6 января праздник Крещение.

Источник: пресс-служба МВД в Telegram

Дословно: "Часть людей сохраняет традицию купаний. Погружение в холодную воду должно происходить только с учетом правил безопасности".

Реклама:

Детали: Так, места для купания определяют органы местной власти. В некоторых регионах действуют запреты и ограничения из-за ситуации с безопасностью.

Купаться нужно трезвым, перед этим разогреться, сделать зарядку и подходить к воде в удобной обуви.

Нырять можно только в специально оборудованном месте, где дежурят спасатели и медики. В воде находиться можно не более одной минуты и не допускать к воде детей без присмотра взрослых.

ВИДЕО ДНЯ

После купания правоохранители рекомендуют растереться полотенцем, одеть сухую одежду и выпить горячего чая.

Предыстория: 

Темы: празднованияМВД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополненоЗеленский анонсировал новый механизм коммуникации с бизнесом – Всеукраинскую экономическую плафторму

Спикер Джонсон назвал "мертвым" законопроект о границе, включающий $60 млрд для Украины

РФ увеличивает интенсивность наступления на Северском и Бахмутском направлениях – Сырский

фотоНа Закарпатье произошел масштабный оползень: повреждены сотни деревьев

Переговоры о €50 млрд для Украины осложняются из-за Венгрии - Reuters

Три мэрии на Днепропетровщине решили не переименовывать города в рамках дерусификации

Все новости...
празднования
В Запорожской области запретили купаться на Крещение в водоемах
В Берлине более 230 задержаний за хулиганские выходки с фейерверками
Телеграмм-каналы написали о фейерверках в Киеве. Полиция говорит, что это фейк
Последние новости
02:50
Дело о домогательствах: суд обязал Трампа выплатить более $80 млн
01:54
На громаду Сумщины россияне за день сбросили 37 мин – ОВА
00:52
Падение Ил-76: США заинтересованы в том, чтобы получить как можно больше информации
00:12
ОбновленоВоздушные силы предупреждали об угрозе баллистики в Харьковской области
23:38
Нефтяной танкер в Красном море загорелся после атаки хуситов
23:18
Bloomberg: Шольц встретится с Байденом, обсудят помощь Украине
23:02
The Telegraph: США вернут ядерное оружие в Британию, вывезенное в 2008 году
22:26
Кулеба: Угрозов срыва предоставления F-16 от Дании нет
21:50
ОбновленоУкраиной двигались российские "Шахеды", были слышны взрывы в Кропивницком
21:40
дополненоЗеленский анонсировал новый механизм коммуникации с бизнесом – Всеукраинскую экономическую плафторму
Все новости...
Реклама: