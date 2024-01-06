Зарядка, удобная обувь и сухая одежда – МВД обнародовало правила во время купания на Крещение

Министерство внутренних дел Украины обнародовало правила безопасности на воде, которые необходимо соблюдать людям, которые будут отмечать 6 января праздник Крещение.

Источник: пресс-служба МВД в Telegram

Дословно: "Часть людей сохраняет традицию купаний. Погружение в холодную воду должно происходить только с учетом правил безопасности".

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Детали: Так, места для купания определяют органы местной власти. В некоторых регионах действуют запреты и ограничения из-за ситуации с безопасностью.

Купаться нужно трезвым, перед этим разогреться, сделать зарядку и подходить к воде в удобной обуви.

Нырять можно только в специально оборудованном месте, где дежурят спасатели и медики. В воде находиться можно не более одной минуты и не допускать к воде детей без присмотра взрослых.

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После купания правоохранители рекомендуют растереться полотенцем, одеть сухую одежду и выпить горячего чая.

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