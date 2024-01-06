Зарядка, удобная обувь и сухая одежда – МВД обнародовало правила во время купания на Крещение
Министерство внутренних дел Украины обнародовало правила безопасности на воде, которые необходимо соблюдать людям, которые будут отмечать 6 января праздник Крещение.
Источник: пресс-служба МВД в Telegram
Дословно: "Часть людей сохраняет традицию купаний. Погружение в холодную воду должно происходить только с учетом правил безопасности".
Детали: Так, места для купания определяют органы местной власти. В некоторых регионах действуют запреты и ограничения из-за ситуации с безопасностью.
Купаться нужно трезвым, перед этим разогреться, сделать зарядку и подходить к воде в удобной обуви.
Нырять можно только в специально оборудованном месте, где дежурят спасатели и медики. В воде находиться можно не более одной минуты и не допускать к воде детей без присмотра взрослых.
После купания правоохранители рекомендуют растереться полотенцем, одеть сухую одежду и выпить горячего чая.
Предыстория:
- 5 января Киевская городская государственная администрация призвала жителей отказаться от участия в массовых мероприятиях и купаний в водоемах на Крещение 6 января.
- В Запорожской области также запретили купаться на Крещение в водоемах из-за потенциальных угроз со стороны российских войск.