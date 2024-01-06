Зеленский призвал партнеров создать правовую базу для передачи Украине активов РФ

Президент Владимир Зеленский призывает партнеров создать правовую базу для использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

Источник: Зеленский в Twitter (X)

Дословно: "Решение об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины будет вполне справедливым и законным ответом на агрессию России против Украины. Это будет правильный сигнал всем потенциальным агрессорам в мире: нападение на другое государство не приносит дивидендов, агрессор вынужден в конце концов платить.

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Я призываю партнеров быстро двигаться к созданию соответствующей правовой базы. В этом году мы должны достичь ощутимого прогресса в вопросе использования замороженных российских активов в пользу Украины. На пути к этой цели мы твердо полагаемся на лидерство "Группы семи"".

Детали: Президент напомнил, что замороженные российские активы за рубежом составляют примерно 300 миллиардов долларов. По его убеждению, эти активы должны быть использованы в поддержку Украины.

"Это историческая возможность заставить государство-террориста заплатить за свой террор. Российским элитам и руководству безразличны человеческие жизни, но больше всего не безразличны деньги. Потеря активов будет для них самой болезненной потерей. Они почувствуют настоящую силу международного сообщества и увидят, что мир сильнее террора", - добавил Зеленский.

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Предыстория:

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена активизировала усилия по конфискации около 300 миллиардов долларов суверенных российских активов, замороженных на территории западных стран.

Европейская комиссия 12 декабря утвердила предложение законодательного акта об использовании для восстановления Украины доходов от замороженных российских активов, которое 14 декабря принял к сведению Европейский совет.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 2 января заявил о прогрессе в вопросе конфискации российских активов в пользу Украины и выразил надежду, что в течение 2024 года удастся принять единые правовые рамки для этого.

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