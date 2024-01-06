Зеленский призвал партнеров создать правовую базу для передачи Украине активов РФ
Президент Владимир Зеленский призывает партнеров создать правовую базу для использования замороженных российских активов для поддержки Украины.
Источник: Зеленский в Twitter (X)
Дословно: "Решение об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины будет вполне справедливым и законным ответом на агрессию России против Украины. Это будет правильный сигнал всем потенциальным агрессорам в мире: нападение на другое государство не приносит дивидендов, агрессор вынужден в конце концов платить.
Я призываю партнеров быстро двигаться к созданию соответствующей правовой базы. В этом году мы должны достичь ощутимого прогресса в вопросе использования замороженных российских активов в пользу Украины. На пути к этой цели мы твердо полагаемся на лидерство "Группы семи"".
Детали: Президент напомнил, что замороженные российские активы за рубежом составляют примерно 300 миллиардов долларов. По его убеждению, эти активы должны быть использованы в поддержку Украины.
"Это историческая возможность заставить государство-террориста заплатить за свой террор. Российским элитам и руководству безразличны человеческие жизни, но больше всего не безразличны деньги. Потеря активов будет для них самой болезненной потерей. Они почувствуют настоящую силу международного сообщества и увидят, что мир сильнее террора", - добавил Зеленский.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена активизировала усилия по конфискации около 300 миллиардов долларов суверенных российских активов, замороженных на территории западных стран.
- Европейская комиссия 12 декабря утвердила предложение законодательного акта об использовании для восстановления Украины доходов от замороженных российских активов, которое 14 декабря принял к сведению Европейский совет.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 2 января заявил о прогрессе в вопросе конфискации российских активов в пользу Украины и выразил надежду, что в течение 2024 года удастся принять единые правовые рамки для этого.
Читайте также: Как взыскать компенсацию убытков с РФ: вызовы для Украины и Запада.