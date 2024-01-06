Россияне ранили 9-летних близнецов на Херсонщине

В результате обстрела россиянами Дарьевской общины на Херсонщине ранены два брата 9 лет, их госпитализировали.

Источник: Херсонская областная прокуратура

Дословно: "6 января 2024 года вражеские войска в очередной раз обстреляли Дарьевскую общину.

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В результате атаки, предварительно осколочные ранения, получили двое братьев 9 лет. Они доставлены в больницу.

Также из-за обстрела Тягинской общины госпитализирован 56-летний мужчина".

Детали: Позже председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин уточнил, что 9-летние близнецы вместе с родителями ехали в машине между Дарьевкой и Федоровкой, когда враг открыл огонь.

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"Мальчиков доставили в больницу. Их состояние стабилизировали. У одного - травма стопы, у другого - мягких тканей передней брюшной стенки. Медики проводят дообследование", - написал он.

Также в Херсонском районе травмирован 58-летний мужчина. У него осколочное ранение грудной клетки. Состояние - легкое.