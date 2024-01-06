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Минобороны Британии: Сбитие трех Су-34 на левом берегу повлияло на войска РФ

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 6 января 2024, 12:02
Минобороны Британии: Сбитие трех Су-34 на левом берегу повлияло на войска РФ
фото: ВС ВСУ

Разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании считает, что сбитие трех российских боевых истребителей Су-34 над югом Украины повлияло на операции войск РФ на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Источник: обзор Минобороны Британии,  "Европейская правда"

Детали: Британская разведка напоминает, что 22 декабря 2023 года украинские войска сбили сразу три российских истребителя Су-34 над югом Украины.

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"Раньше российская тактическая авиация играла ключевую роль на юге, особенно атакуя украинский плацдарм на восточном берегу Днепра", – добавляют там и отмечают, что после 22 декабря на время российские истребители "почти полностью прекратили боевые действия".

"Существует реалистичная вероятность того, что отсутствие поддержки с воздуха способствовало провалу попытки 18-го общевойскового подразделения Сухопутных войск армии РФ для зачистки плацдарма", – считают в британской разведке.

Там, однако, отмечают, что в последние дни Россия снова усилила тактические авиаудары в районе украинского плацдарма на левом берегу Днепра, но на более низком уровне, чем до убытка Су-34.

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"Это еще раз демонстрирует, что неспособность России установить преимущество в воздухе на ранних этапах российско-украинской войны продолжает подрывать их ежедневные операции", – заключается в обзоре.

Накануне британская разведка сообщала, что в течение последней недели наземные боевые действия в Украине продолжали характеризоваться либо статической линией фронта, либо очень постепенным локальным продвижением российских войск на ключевых участках.

Темы: Вооруженные силыавиавойнаХерсонская область
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