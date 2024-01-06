Россияне 18 раз штурмовали позиции Сил обороны на левобережье Херсонщины – Генштаб

Российские войска в субботу совершили 18 безуспешных штурмовых действий на позиции украинских войск на левобережье Днепра на Херсонщине, еще 14 вражеских атак отражено на Авдеевском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 18 безуспешных штурмовых действий на позиции наших войск, но украинские воины и в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери".

Реклама:

Детали: В течение суток состоялось 27 боевых столкновений.

В общем, враг нанес 8 ракетных и 55 авиационных ударов, совершил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

ВИДЕО ДНЯ

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Александровки, Волчанска, Приколотного и Чугуновки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Клюсы, Елино, Поповка Черниговской области; Зноб-Новгородское, Искрисковщина, Миропольское, Грабовское, Поповка, Пономаренки Сумской области; Красная Заря, Казачья Лопань, Лукьянцы, Волчанск, Бочковое, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении силы обороны отразили 3 атаки противника в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационный удар в районе Табаевки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Противник нанес авиационные удары в районе Серебрянского лесничества Луганской области и в районах населенных пунктов Терны и Спирное Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении силами обороны отражена атака противника в районе Клещеевки. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Нью-Йорк. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клищеевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитниками отражено 5 атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 9 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Александрополь Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Бердичи, Степное, Ласточкино, Авдеевка, Первомайское.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки, где враг, при поддержке авиации, 5 раз пытался прорвать оборону украинских войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Старомайорское. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Угледар, Урожайное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении силы обороны отразили 2 атаки противника в районах Роботино и южнее Новодаровки, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Пятихатки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Полтавка, Гуляйполе, Чаривне, Орехов, Новоандреевка, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Тягинка, Херсон, Александровка Херсонской области и Куцуруб, Очаков Николаевской области.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 19 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 1 складу боеприпасов, 1 артиллерийскому средству, 1 РЛС ПВО и по 1 ЗРК "Тор" противника.