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Силы обороны за сутки уничтожили 800 окупантов, 16 беспилотников и 16 ББМ

Алена ИвашкивСуббота, 6 января 2024, 07:56
Силы обороны за сутки уничтожили 800 окупантов, 16 беспилотников и 16 ББМ
Украинские военные, фото Генштаба ВСУ

За минувшие сутки в захватнической войне против Украины россияне потеряли 800 окупантов, 16 беспилотников, 16 боевых бронированных машин и 13 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.01.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 363870 (+800) человек,
  • танков ‒ 6018 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 11158 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 8617 (+13) ед,
  • РСЗО – 950 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 633 (+2) ед,
  • самолетов – 329 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6787 (+16),
  • крылатые ракеты ‒ 1786 (+0),
  • корабли /катера ‒ 23 (+0) ед,
  • подлодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11478 (+15) ед,
  • специальная техника ‒ 1317 (+4)
 

Данные уточняются.

Темы: Генштабвойна
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