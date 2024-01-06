Силы обороны за сутки уничтожили 800 окупантов, 16 беспилотников и 16 ББМ
Суббота, 6 января 2024, 07:56
За минувшие сутки в захватнической войне против Украины россияне потеряли 800 окупантов, 16 беспилотников, 16 боевых бронированных машин и 13 артиллерийских систем.
Источник: Генштаб в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.01.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 363870 (+800) человек,
- танков ‒ 6018 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 11158 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 8617 (+13) ед,
- РСЗО – 950 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 633 (+2) ед,
- самолетов – 329 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6787 (+16),
- крылатые ракеты ‒ 1786 (+0),
- корабли /катера ‒ 23 (+0) ед,
- подлодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 11478 (+15) ед,
- специальная техника ‒ 1317 (+4)
Данные уточняются.