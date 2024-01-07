Вечером над Днепропетровской областью уничтожено 7 вражеских БпЛА – ОВА
Воскресенье, 7 января 2024, 00:50
В Днепропетровской области вечером 6 января было уничтожено 7 вражеских беспилотников.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь: "За сегодняшний вечер (6 января – ред.) в области было уничтожено 7 вражеских беспилотников – в Днепровском и Никопольском районах".
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Что предшествовало: Сообщалось, что во время атаки вражеских ударных беспилотников в Днепре произошло попадание в многоквартирный дом, два человека обратились за медицинской помощью.