Россияне ударили по Купянщине: один погибший, двое раненых

В результате обстрелов россиянами Купянского района Харьковщины в воскресенье погиб мужчина, еще два человека получили ранения.

Источник: Харьковская областная прокуратура

разрушения в Купянском районе, фото прокуратуры

Дословно: "7 января примерно в 12:50 оккупанты обстреляли с. Сеньково Купянского района. Осколочное ранение получил 17-летний парень.

Реклама:

В 14:20 враг обстрелял с. Нечволодовка Купянского района. В населенном пункте разрушены и повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили.

Погиб 50-летний мирный житель. Еще одна женщина травмирована, медики оказали ей помощь на месте".

Детали: В прокуратуре уточнили, что российские военнослужащие били по селам из РСЗО.