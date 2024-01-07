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Россияне ударили по Купянщине: один погибший, двое раненых

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 января 2024, 19:47
Россияне ударили по Купянщине: один погибший, двое раненых
разрушения в Купянском районе, фото прокуратуры

В результате обстрелов россиянами Купянского района Харьковщины в воскресенье погиб мужчина, еще два человека получили ранения.

Источник: Харьковская областная прокуратура

разрушения в Купянском районе, фото прокуратуры
разрушения в Купянском районе, фото прокуратуры

Дословно: "7 января примерно в 12:50 оккупанты обстреляли с. Сеньково Купянского района. Осколочное ранение получил 17-летний парень.

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В 14:20 враг обстрелял с. Нечволодовка Купянского района. В населенном пункте разрушены и повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили.

Погиб 50-летний мирный житель. Еще одна женщина травмирована, медики оказали ей помощь на месте".

 

Детали: В прокуратуре уточнили, что российские военнослужащие били по селам из РСЗО.

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Темы: Харьковская областьвойна
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