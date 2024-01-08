Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Колонна фермеров прибыла в Берлин на акцию протеста

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 8 января 2024, 10:32
Колонна фермеров прибыла в Берлин на акцию протеста
Фото: DPA

Десятки немецких фермеров прибыли в Берлин накануне демонстраций против планов правительства сократить субсидии.

Источник: "Европейская правда"; DW со ссылкой на Berliner Zeitung.

Детали: Колонна прибыла к Бранденбургским воротам, у которых планируют провести протесты, еще в воскресенье в 18:30 по киевскому времени.

Реклама:

Из-за демонстраций в Берлине перекроют главную магистраль, которая соединяет центр столицы и ее западные пригороды. В понедельник из-за демонстраций ожидаются значительные перебои в транспортном сообщении.

Министерство транспорта восточной земли Бранденбург выразило опасения, что могут возникнуть перебои с доставкой товаров. Чтобы уменьшить вероятность перебоев, ее правительство сняло 7 января запрет на движение грузовиков, который действует во все воскресенья и государственные праздники.

Власти северного города Гамбург предупредили о возможности транспортного хаоса, поскольку в городе ожидают митинг фермеров из земли Шлезвиг-Гольштейн.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее сообщалось, что в знак протеста против запланированного правительством сокращения субсидий на сельскохозяйственных субсидий немецкие фермеры с 8 января собираются начать неделю протестов.

Они намерены не только митинговать, но и проводить тракторные пробеги почти по всем федеральным землям и даже блокировать автобаны.

В четверг правительство объявило о частичных изменениях своей позиции. Оно заявило, что вместо отмены налоговых льгот на дизельное топливо для фермеров будет делать это постепенно в течение нескольких лет, чтобы "дать пострадавшим компаниям больше времени на адаптацию".

В прошлом месяце теряющее поддержку избирателей правительство Шольца разозлило фермеров, объявив о планах сокращения сельскохозяйственных субсидий в рамках пакета мер, направленных на заполнение 17-миллиардной дыры в бюджете на 2024 год.

В ответ фермеры организовали масштабную акцию протеста в Берлине, во время которой колонна из более 1500 тракторов заблокировала главную дорогу, ведущую к Бранденбургским воротам.

Правительство также заявило, что откажется от запланированного повышения налогов на сельскохозяйственные транспортные средства.

Темы: Германиясельское хозяйство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Министр обороны Британии: Европе надо "активизироваться"

Украинец Довбик за 6 минут оформил хет-трик в Чемпионате Испании

Конкурент Трампа от республиканцев снял свою кандидатуру в его пользу

Зеленский: Нам надо думать, как провести выборы, но сейчас закон запрещает

В понедельник на дорогах Украины гололедица, на севере сильные морозы

видеоТрамп об Орбане: Великий лидер в Европе

Все новости...
Германия
Большинство немцев хотели бы сменить Шольца на Писториуса на посту канцлера
Премьер Баварии и экс-президент Германии выступили за предоставление Украине Taurus
"Все указывает на Россию": в Германии фиксируют дроны над полигонами, где учатся украинцы
Последние новости
01:21
Прицкер считает, что экономическая устойчивость является основой победы над Россией
00:53
обновляетсяРоссияне запускали "Шахеды" с юга
00:26
Министр обороны Британии: Европе надо "активизироваться"
23:39
В Батуми эвакуировали наибольшие ТРЦ, вероятно из-за "заминирования"
23:05
В Monobank снова заявили о мощных DDoS-атаках
22:54
Украинец Довбик за 6 минут оформил хет-трик в Чемпионате Испании
22:42
Конкурент Трампа от республиканцев снял свою кандидатуру в его пользу
22:00
фотоВ Донецке на рынке из-за обстрела погибли люди, Силы обороны заявили о непричастности
21:40
Мы уже определили приоритеты на следующие недели, четко видим задачи – Зеленский
21:19
Зеленский о слежке за журналистами: СБУ будет расследовать, и все найдут
Все новости...
Реклама: