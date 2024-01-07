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"Все указывает на Россию": в Германии фиксируют дроны над полигонами, где учатся украинцы

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 7 января 2024, 10:30
Все указывает на Россию: в Германии фиксируют дроны над полигонами, где учатся украинцы
учения зсу в британии, иллюстративное фото: УП

В Германии более года фиксируют неизвестные беспилотники над полигонами и казармами Бундесвера, где, в частности, учатся украинские военные.

Источник: Bild, "Европейская правда"

Детали: "Дроны регулярно замечают над военным полигоном Клиц, где Бундесвер тренирует украинцев на танках Leopard 1. На других базах иногда в воздушное пространство поднимаются одновременно несколько беспилотников", – заявил депутат бундестага от Свободной демократической партии и член оборонного комитета Маркус Фабер.

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По его словам, иногда фиксируют пролеты нескольких беспилотников.

Фабер подчеркнул, что это "четко указывает на Россию".

Бундесвер также подозревает, что за атаками беспилотников стоит Москва, но доказать это не может.

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В немецком министерстве обороны заявили, что ни один из беспилотников не был сбит.

Статс-секретарь министерства обороны Германии Нильс Хильмер пояснил, что сначала необходимо обсудить с МВД, кто и что может делать в сфере защиты от беспилотников. Необходимо исследовать, какие защитные устройства являются эффективными и как быстро их можно приобрести.

"Существует огромное отставание, когда дело доходит до беспилотников. Ясно одно: нашей армии нужны современные глушилки. Нам нужны результаты работы рабочей группы в течение следующих нескольких месяцев", – подчеркнул Фабер.

Напомним: После массированных ракетных ударов РФ по Украине председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн также призвала дать Украине ракеты Taurus. Депутат указала, что сейчас Украина остро нуждается в "боеприпасах для артиллерии, Taurus и запчасти для крупной техники, которую мы поставляем".

В то же время в правительстве Германии продолжают отказываться от поставок дальнобойных ракет Taurus Украине.

Темы: ГерманияВооруженные силыбеспилотникиРосcия
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