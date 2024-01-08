В Сенате США надеются после прогресса по границе "двигаться к большему"

В США главный переговорщик от республиканцев, сенатор Джеймс Лэнкфорд, заявил, что текст соглашения по вопросам границы и иммиграции могут обнародовать на этой неделе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Politico"

Прямая речь Лэнкфорда: "Текст, надеюсь, будет на этой неделе, чтобы выйти из этой ситуации. У всех будет время, чтобы прочитать и изучить его. Никто не будет отстранен от этого процесса".

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Детали: Лэнкфорд заявил, что есть шанс, что это соглашение будет работать, и все на это рассчитывают.

Республиканец добавил, что если документ будет принят Сенатом в ближайшее время, его смогут передать в Палату представителей, которая "может поработать над его совершенствованием".

"Или же Палата представителей может серьезно рассмотреть его и сказать: "Это реальный прогресс на границе, давайте возьмем это, сохраним это, а затем продолжим двигаться к большему", – сказал он.

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Предположительно, это соглашение может разблокировать десятки миллиардов долларов помощи для Украины.

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