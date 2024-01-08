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В Сенате США надеются после прогресса по границе "двигаться к большему"

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 8 января 2024, 11:18
В Сенате США надеются после прогресса по границе двигаться к большему
Сенат, фото - Senate.gov

В США главный переговорщик от республиканцев, сенатор Джеймс Лэнкфорд, заявил, что текст соглашения по вопросам границы и иммиграции могут обнародовать на этой неделе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Politico"

Прямая речь Лэнкфорда: "Текст, надеюсь, будет на этой неделе, чтобы выйти из этой ситуации. У всех будет время, чтобы прочитать и изучить его. Никто не будет отстранен от этого процесса".

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Детали: Лэнкфорд заявил, что есть шанс, что это соглашение будет работать, и все на это рассчитывают.

Республиканец добавил, что если документ будет принят Сенатом в ближайшее время, его смогут передать в Палату представителей, которая "может поработать над его совершенствованием".

"Или же Палата представителей может серьезно рассмотреть его и сказать: "Это реальный прогресс на границе, давайте возьмем это, сохраним это, а затем продолжим двигаться к большему", – сказал он.

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Предположительно, это соглашение может разблокировать десятки миллиардов долларов помощи для Украины.

Предыстория: 

  • 7 января лидеры Палаты представителей и Сената США объявили о заключении соглашения по финансированию правительства в 2024 году, что стало первым шагом к предотвращению шатдауна.
  • Президент США Джо Байден в октябре обратился к Конгрессу с просьбой одобрить дополнительное финансирование, в том числе более 60 миллиардов долларов для Украины. Но оно застряло в Сенате из-за противоречий между обеими партиями по вопросу безопасности границы с Мексикой.
  • США 27 декабря объявили о предоставлении Украине последнего в 2023 году пакета военной помощи стоимостью 250 миллионов долларов.

Темы: США
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