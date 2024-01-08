В Сенате США надеются после прогресса по границе "двигаться к большему"
В США главный переговорщик от республиканцев, сенатор Джеймс Лэнкфорд, заявил, что текст соглашения по вопросам границы и иммиграции могут обнародовать на этой неделе.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Politico"
Прямая речь Лэнкфорда: "Текст, надеюсь, будет на этой неделе, чтобы выйти из этой ситуации. У всех будет время, чтобы прочитать и изучить его. Никто не будет отстранен от этого процесса".
Детали: Лэнкфорд заявил, что есть шанс, что это соглашение будет работать, и все на это рассчитывают.
Республиканец добавил, что если документ будет принят Сенатом в ближайшее время, его смогут передать в Палату представителей, которая "может поработать над его совершенствованием".
"Или же Палата представителей может серьезно рассмотреть его и сказать: "Это реальный прогресс на границе, давайте возьмем это, сохраним это, а затем продолжим двигаться к большему", – сказал он.
Предположительно, это соглашение может разблокировать десятки миллиардов долларов помощи для Украины.
Предыстория:
- 7 января лидеры Палаты представителей и Сената США объявили о заключении соглашения по финансированию правительства в 2024 году, что стало первым шагом к предотвращению шатдауна.
- Президент США Джо Байден в октябре обратился к Конгрессу с просьбой одобрить дополнительное финансирование, в том числе более 60 миллиардов долларов для Украины. Но оно застряло в Сенате из-за противоречий между обеими партиями по вопросу безопасности границы с Мексикой.
- США 27 декабря объявили о предоставлении Украине последнего в 2023 году пакета военной помощи стоимостью 250 миллионов долларов.