У Сенаті США сподіваються після прогресу щодо кордону "рухатися до більшого"
У США головний переговірник від республіканців, сенатор Джеймс Ленкфорд, заявив, що текст угоди щодо питань кордону та імміграції можуть оприлюднити цього тижня.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico
Пряма мова Ленкфорда: "Текст, сподіваюся, буде цього тижня, щоб вийти з цієї ситуації. У всіх буде час, щоб прочитати і вивчити його. Ніхто не буде усунутий від цього процесу".
Деталі: Ленкфорд заявив, що є шанс, що ця угода працюватиме, і всі на це розраховують.
Республіканець додав, що якщо документ буде ухвалений Сенатом найближчим часом, його зможуть передати до Палати представників, яка "може попрацювати над його вдосконаленням".
"Або ж Палата представників може серйозно розглянути його і сказати: "Це реальний прогрес на кордоні, давайте візьмемо це, збережемо це, а потім продовжимо рухатися до більшого", – сказав він.
Імовірно, ця угода може розблокувати десятки мільярдів доларів допомоги для України.
Передісторія:
- 7 січня лідери Палати представників і Сенату США оголосили про укладення угоди щодо фінансування уряду в 2024 році, що стало першим кроком до запобігання шатдауну.
- Президент США Джо Байден у жовтні звернувся до Конгресу з проханням схвалити додаткове фінансування, зокрема понад 60 мільярдів доларів для України. Але воно застрягло в Сенаті через суперечності між обома партіями в питанні безпеки кордону з Мексикою.
- США 27 грудня оголосили про надання Україні останнього у 2023 році пакета військової допомоги вартістю 250 мільйонів доларів.