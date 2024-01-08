Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Сенаті США сподіваються після прогресу щодо кордону "рухатися до більшого"

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 8 січня 2024, 11:18
У Сенаті США сподіваються після прогресу щодо кордону рухатися до більшого
Сенат, фото - Senate.gov

У США головний переговірник від республіканців, сенатор Джеймс Ленкфорд, заявив, що текст угоди щодо питань кордону та імміграції можуть оприлюднити цього тижня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Пряма мова Ленкфорда: "Текст, сподіваюся, буде цього тижня, щоб вийти з цієї ситуації. У всіх буде час, щоб прочитати і вивчити його. Ніхто не буде усунутий від цього процесу".

Реклама:

Деталі: Ленкфорд заявив, що є шанс, що ця угода працюватиме, і всі на це розраховують.

Республіканець додав, що якщо документ буде ухвалений Сенатом найближчим часом, його зможуть передати до Палати представників, яка "може попрацювати над його вдосконаленням".

"Або ж Палата представників може серйозно розглянути його і сказати: "Це реальний прогрес на кордоні, давайте візьмемо це, збережемо це, а потім продовжимо рухатися до більшого", – сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Імовірно, ця угода може розблокувати десятки мільярдів доларів допомоги для України.

Передісторія:

  • 7 січня лідери Палати представників і Сенату США оголосили про укладення угоди щодо фінансування уряду в 2024 році, що стало першим кроком до запобігання шатдауну.
  • Президент США Джо Байден у жовтні звернувся до Конгресу з проханням схвалити додаткове фінансування, зокрема понад 60 мільярдів доларів для України. Але воно застрягло в Сенаті через суперечності між обома партіями в питанні безпеки кордону з Мексикою.
  • США 27 грудня оголосили про надання Україні останнього у 2023 році пакета військової допомоги вартістю 250 мільйонів доларів.

Теми: США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Українець Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик у Чемпіонаті Іспанії

Конкурент Трампа від республіканців зняв свою кандидатуру на його користь

Зеленський: Нам треба думати, як провести вибори, але зараз закон забороняє

У понеділок на дорогах України ожеледиця, на півночі сильні морози

відеоТрамп про Орбана: Великий лідер у Європі

фотоПогрози Ніколову: правоохоронці встановили зловмисників

Усі новини...
США
Війна між Ізраїлем і ХАМАС може загрожувати безпеці всього Близького Сходу – Блінкен
Конгрес США досяг угоди щодо витрат, яка допоможе запобігти шатдауну
Китай вводить санкції проти компаній США через постачання зброї Тайваню
Останні новини
00:53
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з півдня
00:26
Міністр оборони Британії: Європі треба "активізуватись"
23:39
У Батумі евакуювали найбільші ТРЦ, ймовірно через "замінування"
23:05
У Monobank знову заявили про потужні DDoS-атаки
22:54
Українець Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик у Чемпіонаті Іспанії
22:42
Конкурент Трампа від республіканців зняв свою кандидатуру на його користь
22:00
фотоУ Донецьку на ринку через обстріл загинули люди, Сили оборони заявили про непричетність
21:40
Ми вже визначили пріоритети на наступні тижні, чітко бачимо завдання – Зеленський
21:19
Зеленський про стеження за журналістами: СБУ буде розслідувати, все знайдуть
21:10
У Франції пройшли протести проти важливого для Макрона закону про імміграцію
Усі новини...
Реклама: