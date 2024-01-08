У Сенаті США сподіваються після прогресу щодо кордону "рухатися до більшого"

У США головний переговірник від республіканців, сенатор Джеймс Ленкфорд, заявив, що текст угоди щодо питань кордону та імміграції можуть оприлюднити цього тижня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Пряма мова Ленкфорда: "Текст, сподіваюся, буде цього тижня, щоб вийти з цієї ситуації. У всіх буде час, щоб прочитати і вивчити його. Ніхто не буде усунутий від цього процесу".

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Деталі: Ленкфорд заявив, що є шанс, що ця угода працюватиме, і всі на це розраховують.

Республіканець додав, що якщо документ буде ухвалений Сенатом найближчим часом, його зможуть передати до Палати представників, яка "може попрацювати над його вдосконаленням".

"Або ж Палата представників може серйозно розглянути його і сказати: "Це реальний прогрес на кордоні, давайте візьмемо це, збережемо це, а потім продовжимо рухатися до більшого", – сказав він.

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Імовірно, ця угода може розблокувати десятки мільярдів доларів допомоги для України.

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