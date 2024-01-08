"Пришло время действовать": Байден призвал принять помощь Украине в более чем $60 млрд

Президент США Джо Байден призвал республиканцев в Конгрессе действовать и одобрить дополнительное финансирование, в частности, в более чем $60 млрд для Украины, после заключения соглашения о финансировании правительства в 2024 году.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-релиз Белого дома

Прямая речь Байдена: "Теперь республиканцы в Конгрессе должны выполнить свою работу, прекратить угрозы закрыть правительство и выполнить свой основной долг по финансированию критически важных приоритетов внутренней и национальной безопасности, включая мой дополнительный запрос. Для них пришло время действовать".

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Детали: В то же время президент Соединенных Штатов подчеркнул, что соглашение на шаг приблизило страну к "предотвращению ненужного шатдауна и защите важных национальных приоритетов".

"Оно отражает уровни финансирования, о которых я договорился с обеими партиями", – отметил Байден.

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