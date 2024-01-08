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"Пришло время действовать": Байден призвал принять помощь Украине в более чем $60 млрд

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 8 января 2024, 12:11
Пришло время действовать: Байден призвал принять помощь Украине в более чем $60 млрд
Джо Байден, фото: getty Images

Президент США Джо Байден призвал республиканцев в Конгрессе действовать и одобрить дополнительное финансирование, в частности, в более чем $60 млрд для Украины, после заключения соглашения о финансировании правительства в 2024 году.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-релиз Белого дома

Прямая речь Байдена: "Теперь республиканцы в Конгрессе должны выполнить свою работу, прекратить угрозы закрыть правительство и выполнить свой основной долг по финансированию критически важных приоритетов внутренней и национальной безопасности, включая мой дополнительный запрос. Для них пришло время действовать".

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Детали: В то же время президент Соединенных Штатов подчеркнул, что соглашение на шаг приблизило страну к "предотвращению ненужного шатдауна и защите важных национальных приоритетов".

"Оно отражает уровни финансирования, о которых я договорился с обеими партиями", – отметил Байден.

Предистория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее лидеры Палаты представителей и Сената США в воскресенье объявили о заключении соглашения по финансированию правительства в 2024 году, что стало первым шагом к предотвращению шатдауна.
  • В ноябре Байден подписал принятый Конгрессом закон о временном финансировании правительства на период до 19 января 2024 года. При этом в закон не вошла помощь Украине, Израилю и Тайваню – этот вопрос рассматривается отдельно.
  • На прошлой неделе в Белом доме напомнили, что США снова грозит частичное прекращение финансирования правительства.
  • Президент США Джо Байден в октябре обратился к Конгрессу с просьбой одобрить дополнительное финансирование, в том числе более 60 миллиардов долларов для Украины. Но оно застряло в Сенате из-за противоречий между обеими партиями в вопросе безопасности границы с Мексикой.

Темы: СШАпомощь УкраинеБайден
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