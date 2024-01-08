"Пришло время действовать": Байден призвал принять помощь Украине в более чем $60 млрд
Президент США Джо Байден призвал республиканцев в Конгрессе действовать и одобрить дополнительное финансирование, в частности, в более чем $60 млрд для Украины, после заключения соглашения о финансировании правительства в 2024 году.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-релиз Белого дома
Прямая речь Байдена: "Теперь республиканцы в Конгрессе должны выполнить свою работу, прекратить угрозы закрыть правительство и выполнить свой основной долг по финансированию критически важных приоритетов внутренней и национальной безопасности, включая мой дополнительный запрос. Для них пришло время действовать".
Детали: В то же время президент Соединенных Штатов подчеркнул, что соглашение на шаг приблизило страну к "предотвращению ненужного шатдауна и защите важных национальных приоритетов".
"Оно отражает уровни финансирования, о которых я договорился с обеими партиями", – отметил Байден.
Предистория:
- Ранее лидеры Палаты представителей и Сената США в воскресенье объявили о заключении соглашения по финансированию правительства в 2024 году, что стало первым шагом к предотвращению шатдауна.
- В ноябре Байден подписал принятый Конгрессом закон о временном финансировании правительства на период до 19 января 2024 года. При этом в закон не вошла помощь Украине, Израилю и Тайваню – этот вопрос рассматривается отдельно.
- На прошлой неделе в Белом доме напомнили, что США снова грозит частичное прекращение финансирования правительства.
- Президент США Джо Байден в октябре обратился к Конгрессу с просьбой одобрить дополнительное финансирование, в том числе более 60 миллиардов долларов для Украины. Но оно застряло в Сенате из-за противоречий между обеими партиями в вопросе безопасности границы с Мексикой.