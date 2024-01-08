В России возобновили отряды "СМЕРШ" − разведка Британии
Российские политики в конце 2023 года заявляли о восстановлении советского контрразведывательного подразделения "СМЕРШ", а в начале января в открытых источниках уже появились фото оперативников, которые носили такие нашивки, сообщает Британская разведка.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании от 8 января
Детали: Разведчики напоминают, что название подразделения − это аббревиатура от русской фразы "смерть шпионам". Это подразделение основал диктатор СССР Иосиф Сталин. Оно существовало в 1941-1946 годах.
Сообщается, что пока неясно, указывает ли новое название на какие-то существенно новые возможности или роль российской контрразведки, или это просто изменение названия.
Однако разведка отмечает, что это является еще одним примером того, как "российские власти сознательно "обивают пороги" российско-украинского конфликта в духе Второй мировой войны и как они сосредотачиваются на якобы проникновении внешних угроз в РФ".
Предыстория:
- Накануне разведка Великобритании отметила, что Росгвардия укрепляет свои ресурсы и личный состав на фоне потрясений в сфере внутренней безопасности России, вызванных войной против Украины.
- В предыдущем обзоре речь шла о влиянии уничтожения трех российских боевых истребителей Су-34 на операции войск РФ на левом берегу Днепра на Херсонской области.
- Кроме того, британская разведка сообщала, что в течение последней недели наземные боевые действия в Украине продолжали характеризоваться либо статической линией фронта, либо очень постепенным локальным продвижением российских войск на ключевых участках.