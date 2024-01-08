В России возобновили отряды "СМЕРШ" − разведка Британии

Российские политики в конце 2023 года заявляли о восстановлении советского контрразведывательного подразделения "СМЕРШ", а в начале января в открытых источниках уже появились фото оперативников, которые носили такие нашивки, сообщает Британская разведка.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании от 8 января

Детали: Разведчики напоминают, что название подразделения − это аббревиатура от русской фразы "смерть шпионам". Это подразделение основал диктатор СССР Иосиф Сталин. Оно существовало в 1941-1946 годах.

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Сообщается, что пока неясно, указывает ли новое название на какие-то существенно новые возможности или роль российской контрразведки, или это просто изменение названия.

Однако разведка отмечает, что это является еще одним примером того, как "российские власти сознательно "обивают пороги" российско-украинского конфликта в духе Второй мировой войны и как они сосредотачиваются на якобы проникновении внешних угроз в РФ".

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