РФ рассредоточила на оккупированных территориях около 35 тысяч росгвардейцев – сопротивление

По данным национального сопротивления, Россия разместила на временно оккупированных территориях около 35 тысяч росгвардейцев.

Источник: ЦНС

Дословно: "Согласно данным, переданным от украинского подполья, по состоянию на январь 2024 года РФ сосредоточила на ВОТ около 35 тысяч росгвардейцев.

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Половину из них составляют регулярные формирования, которые по структуре распределены в бригаду, 5 батальонно-тактических групп и 44 тактические группы.

Остальные, это более 100 сводных подразделений, которые на ротационной основе завозятся с территории РФ. Сводные подразделения формируются из числа сотрудников ОМОН и СОБР".

Детали: В ЦНС отмечают, что на вооружении у этих подразделений, кроме служебных автомобилей и ББМ, есть также танки, артиллерийские системы, а также вертолеты.

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"И весь этот спектр вооружения они применяют для усмирения несогласных с российской оккупацией", – говорят в сопротивлении.

Также эти подразделения привлекались для охраны "избирательных участков" на ВОТ во время псевдореферендума в сентябре 2022 и псевдовыборов в сентябре 2023.

Сопротивление добавляет, что, кроме проведения собственно боевых мероприятий против гражданского населения, сотрудники росгвардии активно привлекаются к пропагандистским мероприятиям в учебных заведениях.

"Также они играют роль проекции силы постоянно патрулируя населенные пункты на боевых бронированных автомобилях и в полной экипировке", – говорится в сообщении.