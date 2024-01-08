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Россияне заявляют о сбитой украинской ракете над Белгородской областью

Ольга ГлущенкоПонедельник, 8 января 2024, 06:44
Россияне заявляют о сбитой украинской ракете над Белгородской областью
ФОТО ROSBALT.RU

Утром 8 января Минобороны России сообщило, что якобы их ПВО перехватила украинскую ракету над Белгородской областью.

Источник: МО РФ

Дословно: "В 07.00 пресечена попытка террористической атаки киевского режима с применением переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракеты С-200 по объектам на территории Российской Федерации".

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Детали: В МО РФ отметили, что якобы "дежурными средствами ПВО украинская ракета перехвачена над территорией Белгородской области".

Темы: Росcияракетный удар
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