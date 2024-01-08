Силы обороны уничтожили 13 артсистем и 440 оккупантов за сутки
Понедельник, 8 января 2024, 07:58
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 440 оккупантов, 14 ББМ, 13 артиллерийских систем и 9 танков.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.01.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 365 170 (+440) человек,
- танков − 6 031 (+9) ед,
- боевых бронированных машин − 11 194 (+14) ед,
- артиллерийских систем − 8 666 (+13) ед,
- РСЗО − 953 (+2) ед,
- средств ПВО − 638 (+1) ед,
- самолетов − 329 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 6 822 (+11) ед,
- крылатых ракет − 1787 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 11 542 (+19) ед,
- специальной техники − 1 328 (+1) ед.
Данные уточняются.