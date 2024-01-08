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Силы обороны уничтожили 13 артсистем и 440 оккупантов за сутки

Ирина БалачукПонедельник, 8 января 2024, 07:58
Силы обороны уничтожили 13 артсистем и 440 оккупантов за сутки
Украинские воины. Фото из Facebook ВСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 440 оккупантов, 14 ББМ, 13 артиллерийских систем и 9 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.01.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 365 170 (+440) человек,
  • танков − 6 031 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин − 11 194 (+14) ед,
  • артиллерийских систем − 8 666 (+13) ед,
  • РСЗО − 953 (+2) ед,
  • средств ПВО − 638 (+1) ед,
  • самолетов − 329 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 6 822 (+11) ед,
  • крылатых ракет − 1787 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 11 542 (+19) ед,
  • специальной техники − 1 328 (+1) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
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