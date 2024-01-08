Силы обороны уничтожили 13 артсистем и 440 оккупантов за сутки

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 440 оккупантов, 14 ББМ, 13 артиллерийских систем и 9 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.01.24 ориентировочно составили:

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личного состава − около 365 170 (+440) человек,

танков − 6 031 (+9) ед,

боевых бронированных машин − 11 194 (+14) ед,

артиллерийских систем − 8 666 (+13) ед,

РСЗО − 953 (+2) ед,

средств ПВО − 638 (+1) ед,

самолетов − 329 (+0) ед,

вертолетов − 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 6 822 (+11) ед,

крылатых ракет − 1787 (+1) ед,

кораблей/катеров − 23 (+0) ед,

подводных лодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 11 542 (+19) ед,

специальной техники − 1 328 (+1) ед.

Данные уточняются.