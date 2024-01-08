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На Киевщине и в нескольких других регионах звучала воздушная тревога

Евгений КизиловПонедельник, 8 января 2024, 16:20
На Киевщине и в нескольких других регионах звучала воздушная тревога
Фото с сайта volynnews.com

В Киевский и нескольких других областях Украины приблизительно полчаса звучала воздушная тревога из-за угрозы российского удара баллистическими ракетами с севера.

Источник: онлайн-карта воздушных тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: Тревога раздавалась в Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях.

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В Киеве тревоги не было.

 

По информации Воздушных сил, в этих регионах существовала угроза применения баллистического вооружения с севера.

В 14:10 ВС сообщали, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении с угрозой применения авиационных средств поражения.

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Что предшествовало: Ночью и утром российские оккупанты выпустили по Украине 59 средств воздушного нападения - ракеты различного типа и шахеды. 18 ракет и все 8 шахедов удалось сбить.

От этого удара по меньшей мере 4 человека погибли, 33 пострадали и несколько человек могут находиться под завалами.

Темы: воздушная тревогаракетный ударКиевская область
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