На Киевщине и в нескольких других регионах звучала воздушная тревога

В Киевский и нескольких других областях Украины приблизительно полчаса звучала воздушная тревога из-за угрозы российского удара баллистическими ракетами с севера.

Источник: онлайн-карта воздушных тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: Тревога раздавалась в Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях.

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В Киеве тревоги не было.

По информации Воздушных сил, в этих регионах существовала угроза применения баллистического вооружения с севера.

В 14:10 ВС сообщали, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении с угрозой применения авиационных средств поражения.

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Что предшествовало: Ночью и утром российские оккупанты выпустили по Украине 59 средств воздушного нападения - ракеты различного типа и шахеды. 18 ракет и все 8 шахедов удалось сбить.

От этого удара по меньшей мере 4 человека погибли, 33 пострадали и несколько человек могут находиться под завалами.