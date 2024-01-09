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В Белом доме встретились с инновационными производителями оружия: говорили о беспилотниках и разминировании

Алена ИвашкивВторник, 9 января 2024, 01:01
В Белом доме встретились с инновационными производителями оружия: говорили о беспилотниках и разминировании
Дрон-перехватчик "Шахедов" DroneHunter® F700 компании Fortem Aerospace, фото fortemtech

Представители Белого дома в понедельник встретились с руководителями венчурных, технологических и оборонных компаний, чтобы обсудить доступ Украины к инновационному американскому оборудованию.

Источник: Reuters

Детали: Встреча длилась пять часов и разговор был сосредоточен на беспилотниках, противостоянию беспилотникам, а также на проблеме разминирования.

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Председатель Совета национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан созвал встречу, чтобы подтолкнуть к "обновленному акценту на помощи Украине, преодолеть технологические вызовы, которые тормозят прогресс и импульс на поле боя", - сказал один из чиновников. 

На встрече были руководители компаний Fortem Aerospace (создавшая дрон-перехватчик для "Шахедов" - ред.), руководители оборонных компаний Palantir Technologies и Anduril Industries, а также производитель беспилотников Skydio.

Представители администрации заявили, что встреча в понедельник дала им возможность узнать о новых возможностях промышленности США в надежде, что американское правительство сможет способствовать применению этих инноваций в Украине.

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Темы: СШАоружие
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