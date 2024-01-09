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Украина получит от Испании 2 медицинские бронемашины

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 9 января 2024, 13:04
Украина получит от Испании 2 медицинские бронемашины
Фото: скриншот с видео в соцсети Х

Испания направляет Украине два бронированных автомобиля для оказания медицинской помощи и эвакуации пациентов, их адаптировали под медицинские нужды перед отправкой в нашу страну.

Источник: испанское агентство по международному сотрудничеству в целях развития (AECID), передает "Европейская правда"

Детали: По словам главы МИД Испании Хосе Мануэля Альбареса, бронемашины адаптировали под медицинские нужды перед отправкой в Украину.

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"Испания будет продолжать поддерживать Украину в ее защите мира и свободы так долго, как будет необходимо", – отметил он.

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Как говорится в сообщении AECID, объем испанской гуманитарной помощи для Украины за последние два года превысил 46 миллионов евро, что является крупнейшим для Мадрида объемом реагирования на чрезвычайную ситуацию для одной страны.

Также Испания проводит обучение нового контингента украинских военнослужащих по использованию зенитно-ракетных комплексов Hawk.

Что предшествовало:

  • Ранее Испания подтвердила предоставление Украине шести пусковых установок для зенитно-ракетных комплексов Hawk и анонсировала поставку артиллерийских боеприпасов калибра 155 и 105 мм.
  • Перед этим испанское правительство приняло решение передать Украине шесть пусковых установок для ЗРК Hawk по итогам переговоров главы правительства Испании Педро Санчеса и президента Владимира Зеленского.

Темы: Испанияпомощь Украине
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