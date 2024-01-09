Украина получит от Испании 2 медицинские бронемашины

Испания направляет Украине два бронированных автомобиля для оказания медицинской помощи и эвакуации пациентов, их адаптировали под медицинские нужды перед отправкой в нашу страну.

Источник: испанское агентство по международному сотрудничеству в целях развития (AECID), передает "Европейская правда"

Детали: По словам главы МИД Испании Хосе Мануэля Альбареса, бронемашины адаптировали под медицинские нужды перед отправкой в Украину.

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España dona a Ucrania dos blindados medicalizados para atención médica y evacuación de pacientes. La #acciónhumanitaria española para 🇺🇦#Ucrania en los 2 últimos años supera ya los 4⃣6⃣ millones de euros, la mayor respuesta de emergencia para un solo país: https://t.co/c7VsQVCedf https://t.co/e7wY5fBhIa — AECID (@AECID_es) January 8, 2024

"Испания будет продолжать поддерживать Украину в ее защите мира и свободы так долго, как будет необходимо", – отметил он.

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Как говорится в сообщении AECID, объем испанской гуманитарной помощи для Украины за последние два года превысил 46 миллионов евро, что является крупнейшим для Мадрида объемом реагирования на чрезвычайную ситуацию для одной страны.

Также Испания проводит обучение нового контингента украинских военнослужащих по использованию зенитно-ракетных комплексов Hawk.

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