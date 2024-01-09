Україна отримає від Іспанії 2 медичні бронемашини
Іспанія надсилає Україні два броньовані автомобілі для надання медичної допомоги та евакуації пацієнтів, їх адаптували під медичні потреби перед відправленням до нашої країни.
Джерело: іспанське агентство з міжнародного співробітництва з метою розвитку (AECID), передає "Європейська правда"
Деталі: За словами глави МЗС Іспанії Хосе Мануеля Альбареса, бронемашини адаптували під медичні потреби перед відправленням в Україну.
España dona a Ucrania dos blindados medicalizados para atención médica y evacuación de pacientes. La #acciónhumanitaria española para 🇺🇦#Ucrania en los 2 últimos años supera ya los 4⃣6⃣ millones de euros, la mayor respuesta de emergencia para un solo país: https://t.co/c7VsQVCedf https://t.co/e7wY5fBhIa— AECID (@AECID_es) January 8, 2024
"Іспанія продовжуватиме підтримувати Україну в її захисті миру та свободи так довго, як це буде необхідно", – зазначив він.
Як йдеться в повідомленні AECID, обсяг іспанської гуманітарної допомоги для України за останні два роки перевищив 46 мільйонів євро, що є найбільшим для Мадрида обсягом реагування на надзвичайну ситуацію для однієї країни.
Також Іспанія проводить навчання нового контингенту українських військовослужбовців з використання зенітно-ракетних комплексів Hawk.
Що було раніше:
- Раніше Іспанія підтвердила надання Україні шести пускових установок для зенітно-ракетних комплексів Hawk та анонсувала поставку артилерійських боєприпасів калібру 155 і 105 мм.
- Перед цим іспанський уряд ухвалив рішення передати Україні шість пускових установок для ЗРК Hawk за підсумками переговорів голови уряду Іспанії Педро Санчеса й президента Володимира Зеленського.