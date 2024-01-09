Україна отримає від Іспанії 2 медичні бронемашини

Іспанія надсилає Україні два броньовані автомобілі для надання медичної допомоги та евакуації пацієнтів, їх адаптували під медичні потреби перед відправленням до нашої країни.

Джерело: іспанське агентство з міжнародного співробітництва з метою розвитку (AECID), передає "Європейська правда"

Деталі: За словами глави МЗС Іспанії Хосе Мануеля Альбареса, бронемашини адаптували під медичні потреби перед відправленням в Україну.

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España dona a Ucrania dos blindados medicalizados para atención médica y evacuación de pacientes. La #acciónhumanitaria española para 🇺🇦#Ucrania en los 2 últimos años supera ya los 4⃣6⃣ millones de euros, la mayor respuesta de emergencia para un solo país: https://t.co/c7VsQVCedf https://t.co/e7wY5fBhIa — AECID (@AECID_es) January 8, 2024

"Іспанія продовжуватиме підтримувати Україну в її захисті миру та свободи так довго, як це буде необхідно", – зазначив він.

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Як йдеться в повідомленні AECID, обсяг іспанської гуманітарної допомоги для України за останні два роки перевищив 46 мільйонів євро, що є найбільшим для Мадрида обсягом реагування на надзвичайну ситуацію для однієї країни.

Також Іспанія проводить навчання нового контингенту українських військовослужбовців з використання зенітно-ракетних комплексів Hawk.

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