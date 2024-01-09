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Україна отримає від Іспанії 2 медичні бронемашини

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 9 січня 2024, 13:04
Україна отримає від Іспанії 2 медичні бронемашини
Фото: скриншот з відео у соцмережі Х

Іспанія надсилає Україні два броньовані автомобілі для надання медичної допомоги та евакуації пацієнтів, їх адаптували під медичні потреби перед відправленням до нашої країни.

Джерело: іспанське агентство з міжнародного співробітництва з метою розвитку (AECID), передає "Європейська правда"

Деталі: За словами глави МЗС Іспанії Хосе Мануеля Альбареса, бронемашини адаптували під медичні потреби перед відправленням в Україну.

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"Іспанія продовжуватиме підтримувати Україну в її захисті миру та свободи так довго, як це буде необхідно", – зазначив він.

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Як йдеться в повідомленні AECID, обсяг іспанської гуманітарної допомоги для України за останні два роки перевищив 46 мільйонів євро, що є найбільшим для Мадрида обсягом реагування на надзвичайну ситуацію для однієї країни.

Також Іспанія проводить навчання нового контингенту українських військовослужбовців з використання зенітно-ракетних комплексів Hawk.

Що було раніше

  • Раніше Іспанія підтвердила надання Україні шести пускових установок для зенітно-ракетних комплексів Hawk та анонсувала поставку артилерійських боєприпасів калібру 155 і 105 мм.
  • Перед цим іспанський уряд ухвалив рішення передати Україні шість пускових установок для ЗРК Hawk за підсумками переговорів голови уряду Іспанії Педро Санчеса й президента Володимира Зеленського.

Теми: Іспаніядопомога Україні
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