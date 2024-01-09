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"Помолился и поехал в сторону границы": стример попытался незаконно преодолеть Тису

Валентина РоманенкоВторник, 9 января 2024, 15:07
Помолился и поехал в сторону границы: стример попытался незаконно преодолеть Тису
фото ГПСУ

На Закарпатье житель города Днепр пытался незаконно пересечь государственную границу с Венгрией.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: По словам мужчины, он самостоятельно выбрал себе маршрут, который пролегал через речной участок, правда воплотить свой план в жизнь не смог, из-за страха потерять жизнь.

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Пограничники отдела "Вилок" не оставили нарушителя один на один со стихией и доставили его в пограничное подразделение для составления документов об административной ответственности.

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Темы: уклонистыграницаПограничная службаВоенное положение
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