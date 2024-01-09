Подростки подожгли оборудование железной дороги Киевщины по "заказу"

Четверо подростков по "заказу" неизвестного лица облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли комплекс автоматических устройств, которые отвечают за работу светофора на железнодорожных путях Киевщины.

Источник: полиция Киевской области, Киевская областная прокуратура

Детали: Полиция сообщает, что подростки совершили поджог релейного шкафа сигнальной установки на перегоне Барышевка-Борисполь, что нарушило работу транспорта.

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Как выяснили полицейские, юноши получили "заказ" от неустановленного лица через Telegram. За денежное вознаграждение ребята совершили на железнодорожном перегоне четыре аналогичных поджога, в результате чего нанесли материальный ущерб "Укрзализныце", сумма которого устанавливается.

Двух 16-летних и 14-летнего жителей Борисполя задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Также к совершению указанных правонарушений причастен их 19-летний товарищ.

По факту умышленного уничтожения чужого имущества путем поджога по предварительному сговору группой лиц и повреждения путей сообщения и транспортных средств четырем злоумышленникам сообщили о подозрении (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 277 УК). Им грозит до 10 лет лишения свободы.

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Сейчас правоохранители устанавливают заказчиков данного преступление.