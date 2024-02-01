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США не проти України в НАТО, Байден підтримує членство – Держдеп 

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 1 лютого 2024, 08:38
США не проти України в НАТО, Байден підтримує членство – Держдеп 
Білий дім, фото з Facebook The White House

Державний департамент Сполучених Штатів Америки заперечив, що адміністрація президента Джо Байдена виступає проти членства України в НАТО.

Джерело: речник Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу з журналістами, цитує "Європейська правда"

Деталі: На запитання журналіста, чому, за наявною в нього інформацією, адміністрація президента США виступає проти вступу України в Альянс попри те, що більшість країн-членів нібито виступає за, представник Держдепу відкинув ці твердження.

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Пряма мова Міллера: "Ці повідомлення не відповідають дійсності. Ви чули, як сам президент, а також держсекретар неодноразово говорили про те, що Україна буде членом НАТО".

Передісторія:

  • Днями голова Офісу президента України Андрій Єрмак та колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен обговорили ідею про створення міжнародної групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України.
  • Нагадаємо, Андерс Фог Расмуссен раніше брав участь у розробці так званого Kyiv Security Compact, а у другій половині 2023 року був серед тих, хто просував ідею вступу України в НАТО "частинами". 
  • Президент України Володимир Зеленський тоді заявив, що не вважає цю ідею реалістичною. 

Читайте також, чому ідея "вступу до НАТО частинами" небезпечна.

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Теми: СШАУкраїнаНАТО
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