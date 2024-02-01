США не проти України в НАТО, Байден підтримує членство – Держдеп
Державний департамент Сполучених Штатів Америки заперечив, що адміністрація президента Джо Байдена виступає проти членства України в НАТО.
Джерело: речник Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу з журналістами, цитує "Європейська правда"
Деталі: На запитання журналіста, чому, за наявною в нього інформацією, адміністрація президента США виступає проти вступу України в Альянс попри те, що більшість країн-членів нібито виступає за, представник Держдепу відкинув ці твердження.
Пряма мова Міллера: "Ці повідомлення не відповідають дійсності. Ви чули, як сам президент, а також держсекретар неодноразово говорили про те, що Україна буде членом НАТО".
Передісторія:
- Днями голова Офісу президента України Андрій Єрмак та колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен обговорили ідею про створення міжнародної групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України.
- Нагадаємо, Андерс Фог Расмуссен раніше брав участь у розробці так званого Kyiv Security Compact, а у другій половині 2023 року був серед тих, хто просував ідею вступу України в НАТО "частинами".
- Президент України Володимир Зеленський тоді заявив, що не вважає цю ідею реалістичною.
Читайте також, чому ідея "вступу до НАТО частинами" небезпечна.