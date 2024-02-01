В МИД Украины отреагировали на решение Суда ООН по делу против России

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на решение Международного суда ООН по иску против России о нарушении конвенций о терроризме и расовой дискриминации.

Источник: пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства, "Европейская правда"

Детали: В МИД отметили, что накануне Международный суд ООН установил, что Россия нарушила Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма и Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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"Это – первый случай в истории, когда Международный суд ООН вынес окончательное решение относительно нарушений Россией норм международного права", – говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что решение Суда ООН "не оставляет никаких сомнений в том, что Российская Федерация попирает международное право".

"Украина остается преданной стремлению добиться справедливости и ответственности за все незаконные действия России, включая полномасштабное вторжение, которое Россия начала в 2022 году", – отметили в МИД.

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