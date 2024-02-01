Российские военные атаковали бригаду "скорой" в Херсонской области – ОВА

Российские военные обстреляли с беспилотника бригаду "скорой" в Херсонской области.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "Российская армия атаковала бригаду "скорой" в Херсонской области.

Реклама:

Происшествие случилось в Бериславском районе. Враг ударил с беспилотника по медикам, которые возвращались с вызова".

Детали: Херсонская ОВА сообщает, что автомобиль получил повреждения, но медики не пострадали.