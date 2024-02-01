Российские военные атаковали бригаду "скорой" в Херсонской области – ОВА
Четверг, 1 февраля 2024, 14:24
Российские военные обстреляли с беспилотника бригаду "скорой" в Херсонской области.
Источник: Херсонская ОВА
Дословно: "Российская армия атаковала бригаду "скорой" в Херсонской области.
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Происшествие случилось в Бериславском районе. Враг ударил с беспилотника по медикам, которые возвращались с вызова".
Детали: Херсонская ОВА сообщает, что автомобиль получил повреждения, но медики не пострадали.