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Российские военные атаковали бригаду "скорой" в Херсонской области – ОВА

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 1 февраля 2024, 14:24
Российские военные атаковали бригаду скорой в Херсонской области – ОВА
Иллюстративное фото из Укринформа

Российские военные обстреляли с беспилотника бригаду "скорой" в Херсонской области.

Источник: Херсонская ОВА 

Дословно: "Российская армия атаковала бригаду "скорой" в Херсонской области.

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Происшествие случилось в Бериславском районе. Враг ударил с беспилотника по медикам, которые возвращались с вызова". 

Детали: Херсонская ОВА сообщает, что автомобиль получил повреждения, но медики не пострадали.

Темы: Херсонская областьвоенные преступленияобстрелбеспилотники
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