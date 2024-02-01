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Армения официально присоединилась к Международному уголовному суду

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 1 февраля 2024, 16:35
Армения официально присоединилась к Международному уголовному суду
Международный уголовный суд, Гаага, Фото: Харьковская правозащитная группа

С 1 февраля в Армении вступил в силу Римский статут, что означает официальное присоединение страны к Международному уголовному суду.

Источник: пресс-служба Суда в Twitter (X), информирует "Европейская правда"

Детали: В пресс-службе отметили, что Армения стала 124-м государством-участником Международного уголовного суда.

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Представитель премьер-министра Армении по международным правовым вопросам Егише Кирокосян, которого цитирует DW, отметил, что присоединение к МУС дает возможность стране "предотвращать военные преступления и преступления против человечности на своей земле".

По его словам, это прежде всего касается Азербайджана.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 3 октября 2023 года парламент Армении принял закон о ратификации Римского статута, который впоследствии был подписан 13 октября и вступил в силу 17 октября.
  • Как известно, государства, которые ратифицировали Римский статут, обязаны арестовать президента России Владимира Путина в случае его приезда на территорию страны по ордеру, выданному Международным уголовным судом в контексте российской агрессии против Украины.
  • Известно, что Россия присылала Армении "рекомендации" в связи с ратификацией статута Международного уголовного суда и Ереван уже отреагировал на этот документ.

Темы: Армениясуд
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