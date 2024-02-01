Армения официально присоединилась к Международному уголовному суду

С 1 февраля в Армении вступил в силу Римский статут, что означает официальное присоединение страны к Международному уголовному суду.

Источник: пресс-служба Суда в Twitter (X), информирует "Европейская правда"

Детали: В пресс-службе отметили, что Армения стала 124-м государством-участником Международного уголовного суда.

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Представитель премьер-министра Армении по международным правовым вопросам Егише Кирокосян, которого цитирует DW, отметил, что присоединение к МУС дает возможность стране "предотвращать военные преступления и преступления против человечности на своей земле".

По его словам, это прежде всего касается Азербайджана.

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