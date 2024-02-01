Вірменія офіційно приєдналася до Міжнародного кримінального суду

З 1 лютого у Вірменії набув чинності Римський статут, що означає офіційне приєднання країни до Міжнародного кримінального суду.

Джерело: пресслужба Суду у Twitter (X), інформує "Європейська правда"

Деталі: У пресслужбі зазначили, що Вірменія стала 124-ою державою-учасницею Міжнародного кримінального суду.

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Представник прем'єр-міністра Вірменії з міжнародних правових питань Єгіше Кірокосян, якого цитує DW, зазначив, що приєднання до МКС дає можливість країні "запобігати воєнним злочинам і злочинам проти людяності на своїй землі".

За його словами, це насамперед стосується Азербайджану.

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