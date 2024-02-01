Вірменія офіційно приєдналася до Міжнародного кримінального суду
Четвер, 1 лютого 2024, 16:35
З 1 лютого у Вірменії набув чинності Римський статут, що означає офіційне приєднання країни до Міжнародного кримінального суду.
Джерело: пресслужба Суду у Twitter (X), інформує "Європейська правда"
Деталі: У пресслужбі зазначили, що Вірменія стала 124-ою державою-учасницею Міжнародного кримінального суду.
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Представник прем'єр-міністра Вірменії з міжнародних правових питань Єгіше Кірокосян, якого цитує DW, зазначив, що приєднання до МКС дає можливість країні "запобігати воєнним злочинам і злочинам проти людяності на своїй землі".
За його словами, це насамперед стосується Азербайджану.
Що передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- 3 жовтня 2023 року парламент Вірменії прийняв закон про ратифікацію Римського статуту, який згодом був підписаний 13 жовтня та набув чинності 17 жовтня.
- Як відомо, держави, які ратифікували Римський статут, зобов'язані арештувати президента Росії Владіміра Путіна в разі його приїзду на територію країни за ордером, виданим Міжнародним кримінальним судом у контексті російської агресії проти України.
- Відомо, що Росія надсилала Вірменії "рекомендації" у зв’язку з ратифікацією статуту Міжнародного кримінального суду і Єреван вже відреагував на цей документ.