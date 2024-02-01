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Военный аналитик Майкл Кофман: Состояние тупика в войне истощит Украину

Четверг, 1 февраля 2024, 18:20

Сценарий, когда война с Россией заходит в тупик будет иметь для Украины негативные последствия, потому что Россия все равно будет пытаться разрушить жизнеспособность Украины как государства.

Источник: Майкл Кофман, военный аналитик, старший научный сотрудник программы "Россия и Евразия" Фонда Карнеги за международный мир, в подкасте "(не)Безпечна країна".

Прямая речь: "Люди путают патовую ситуацию на линии фронта с общим тупиком в войне. А реальность такова, что если Украина находится под регулярными бомбардировками, регулярными ударами российских войск, понятно, что никто не будет инвестировать в Украину или проводить восстановление".

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Детали: По словам Кофмана, при таких условиях люди могут вообще не вернуться в Украину, а это часть цели России. Он говорит, что у России есть минимальные военные цели, но ее долгосрочная цель — уничтожить жизнеспособность Украины как государства.

Цитата: "Они не смогли захватить Украину. Они не смогли установить пророссийское правительство. Поэтому они делают то, что есть их единственной альтернативой, пытаясь уничтожить фактическую жизнеспособность Украины. И потому патовая ситуация или согласие на что-то подобное, с моей точки зрения, на самом деле больше играет на руку этой части российской стратегии". 

О возможностях РФ и Украины в войне, о помощи и поддержке Украины со стороны США и Европы, о дальнейшей стратегии Украины и партнеров, возможных сценариях развития событий, предстоящих выборах в США и ожиданиях от голосования в Конгрессе – в новом эпизоде подкаста "(не)Безпечна країна".

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