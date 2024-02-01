Вскоре начнется новый выпуск ТОК-ШОУ "Украинская правда"
Четверг, 1 февраля 2024, 20:16
Роман Кравец вместе с гостями студии:
- Соломия Бобровская, народный депутат, член комитета ВРУ по Нацбезопасности, обороны и разведки
- Иванна Климпуш-Цинцадзе, народный депутат, фракция "ЕС"
- Анна Маляр, заместитель Министра обороны (2021-2023)
- Владимир Фесенко, политолог
- Евгений Дикий, бывший командир взвода батальона "Айдар", военный аналитик
- Андрей Любка, писатель
- Ольга Стефанишина, Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины
Обсудят новый законопроект о мобилизации, новую колонку Залужного для CNN, разблокированные 50 миллиардов евро, а также отношения между Венгрией и Украиной.
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