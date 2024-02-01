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Вскоре начнется новый выпуск ТОК-ШОУ "Украинская правда"

"Украинская правда"Четверг, 1 февраля 2024, 20:16
Вскоре начнется новый выпуск ТОК-ШОУ Украинская правда

Роман Кравец вместе с гостями студии:

  • Соломия Бобровская, народный депутат, член комитета ВРУ по Нацбезопасности, обороны и разведки
  • Иванна Климпуш-Цинцадзе, народный депутат, фракция "ЕС"
  • Анна Маляр, заместитель Министра обороны (2021-2023)
  • Владимир Фесенко, политолог
  • Евгений Дикий, бывший командир взвода батальона "Айдар", военный аналитик
  • Андрей Любка, писатель
  • Ольга Стефанишина, Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины

Обсудят новый законопроект о мобилизации, новую колонку Залужного для CNN, разблокированные 50 миллиардов евро, а также отношения между Венгрией и Украиной.

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