Незабаром розпочнеться новий випуск ТОК-ШОУ "Українська правда"
Четвер, 1 лютого 2024, 20:16
Роман Кравець разом з гостями студії:
- Соломія Бобровська, народна депутатка, членкиня комітету ВРУ з Нацбезпеки, оборони та розвідки
- Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка, фракція "ЄС"
- Ганна Маляр, заступниця Міністра оборони (2021-2023)
- Володимир Фесенко, політолог
- Євген Дикий, колишній командир взводу батальйону "Айдар", військовий аналітик
- Андрій Любка, письменник
- Ольга Стефанішина, Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України
Обговорять новий законопроєкт про мобілізацію, нову колонку Залужного для CNN, розблоковані 50 мільярдів євро, а також стосунки між Угорщиною та Україною.
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