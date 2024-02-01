Незабаром розпочнеться новий випуск ТОК-ШОУ "Українська правда"

Роман Кравець разом з гостями студії:

Соломія Бобровська, народна депутатка, членкиня комітету ВРУ з Нацбезпеки, оборони та розвідки

Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка, фракція "ЄС"

Ганна Маляр, заступниця Міністра оборони (2021-2023)

Володимир Фесенко, політолог

Євген Дикий, колишній командир взводу батальйону "Айдар", військовий аналітик

Андрій Любка, письменник

Ольга Стефанішина, Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

Обговорять новий законопроєкт про мобілізацію, нову колонку Залужного для CNN, розблоковані 50 мільярдів євро, а також стосунки між Угорщиною та Україною.

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