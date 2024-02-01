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Незабаром розпочнеться новий випуск ТОК-ШОУ "Українська правда"

"Українська правда"Четвер, 1 лютого 2024, 20:16
Незабаром розпочнеться новий випуск ТОК-ШОУ Українська правда

Роман Кравець разом з гостями студії:

  • Соломія Бобровська, народна депутатка, членкиня комітету ВРУ з Нацбезпеки, оборони та розвідки
  • Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка, фракція "ЄС"
  • Ганна Маляр, заступниця Міністра оборони (2021-2023)
  • Володимир Фесенко, політолог
  • Євген Дикий, колишній командир взводу батальйону "Айдар", військовий аналітик
  • Андрій Любка, письменник
  • Ольга Стефанішина, Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

Обговорять новий законопроєкт про мобілізацію, нову колонку Залужного для CNN, розблоковані 50 мільярдів євро, а також стосунки між Угорщиною та Україною.

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