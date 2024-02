Чемпион "Формулы-1" Гамильтон перейдет в команду Ferrari в 2025 году

Пилот Формулы 1 и семикратный чемпион мира Льюис Гамильтон покинет команду Mercedes и присоединится к команде Ferrari на сезон 2025 года.

Источник: Scuderia Ferrari в соцсети Х

Детали: Ожидается, что в команде Ferrari Гамильтон заменит пилота Карлоса Сайнса.

Реклама:

Team Statement



Scuderia Ferrari is pleased to announce that Lewis Hamilton will be joining the team in 2025, on a multi-year contract. pic.twitter.com/moEMqUgzXH