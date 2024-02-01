Чемпион "Формулы-1" Гамильтон перейдет в команду Ferrari в 2025 году

Пилот Формулы 1 и семикратный чемпион мира Льюис Гамильтон покинет команду Mercedes и присоединится к команде Ferrari на сезон 2025 года.

Источник: Scuderia Ferrari в соцсети Х

Детали: Ожидается, что в команде Ferrari Гамильтон заменит пилота Карлоса Сайнса.

Реклама:

Team Statement



Scuderia Ferrari is pleased to announce that Lewis Hamilton will be joining the team in 2025, on a multi-year contract. pic.twitter.com/moEMqUgzXH — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 1, 2024

Что известно о Гамильтоне: Гамильтон – британский автогонщик и семикратный чемпион мира. Он выступал за команду Mercedes с 2013 года, а ранее выступал за McLaren.

ВИДЕО ДНЯ

В 2020 году Гамильтон победил на Гран-при Германии и добился рекорда Михаэля Шумахера — к тому времени 91 победа. Впоследствии Гамильтон одержал 92 победу и побил рекорд Шумахера.

В Гран-при "Формулы-1" в сезоне 2021/22 в Абу-Даби выиграл нидерландский гонщик команды Red Bull Макс Ферстаппен - тогда Льюис Гамильтон занял второе место. Если бы тогда он победил, то стал бы восьмикратным чемпионом мира – это был бы рекорд.