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Латвия на законодательном уровне запретила сборным играть с россиянами и белорусами

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 1 февраля 2024, 15:06
Латвия на законодательном уровне запретила сборным играть с россиянами и белорусами
ПРАПОР ЛАТВИИ. ФОТО PIXABAY.COM

Спортивным сборным командам Латвии на законодательном уровне запретили соревноваться с российскими и белорусскими спортсменами, даже если те будут выступать в нейтральном статусе.

Источник: Delfi

Детали: Согласно поправкам к закону, принятым сеймом в окончательном чтении 1 февраля, в Латвии будет запрещено организовывать национальные соревнования по командным видам спорта, в которых российские или белорусские спортсмены участвуют под своим флагом или в нейтральном статусе. Это будет касаться соревнований для взрослых, молодежи и юниоров.

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Основная цель поправок к закону - подтвердить солидарность Латвии с Украиной и заблокировать любые попытки России легитимизировать свои военные преступления через спортивный сектор.

Председатель подкомиссии по вопросам спорта Комиссии по вопросам образования, культуры и науки Давис Мартиньш Даугавьетис объяснил:

Прямая речь: "Это означает, что если будет жеребьевка, что сборная Латвии должна играть против России или Беларуси, международные спортивные организации должны будут уважать латвийское законодательство"

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Больше деталей: В то же время, как отмечает издание, поддержанная версия закона не регулирует участие латвийских спортсменов в Олимпийских играх. Решение об участии принимает Олимпийский комитет Латвии.

Темы: ЛатвияБеларусьРосcияспорт
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