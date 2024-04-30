Печерский суд решил снять электронный браслет с митрополита УПЦ МП Павла

Печерский районный суд Киева постановил снять электронный браслет с митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя), причастного к подрывной деятельности против Украины.

Источник: пресс-служба Киевской областной прокуратуры в комментарии "Украинской правде"

Детали: 30 апреля Печерский районный суд, несмотря на ходатайство прокурора о продлении обязанностей обвиняемому митрополиту в полном объеме, удовлетворил ходатайство частично.

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Решением суда ему не продлено действие обязанности носить электронное средство контроля.

Однако обвиняемый до сих пор обязан не отлучаться с места своего проживания без решения суда, кроме неотложных случаев, связанных с опасностью для жизни и здоровья. Также он должен воздержаться от общения с потерпевшими и свидетелями в уголовном производстве, отмечают в прокуратуре.

Дословно: "Прокуратура не получила полный текст постановления, а в судебном заседании была объявлена только резолютивная часть постановления, поэтому сказать чем мотивировано такое решение суда, пока невозможно. Полный текст постановления будет объявлен 6 мая.

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Постановление суда обжалованию не подлежит".

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