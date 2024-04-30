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Печерский суд решил снять электронный браслет с митрополита УПЦ МП Павла

Валентина РоманенкоВторник, 30 апреля 2024, 15:16
Печерский суд решил снять электронный браслет с митрополита УПЦ МП Павла
МИТРОПОЛИТ ПАВЕЛ В СУДЕ 1 АПРЕЛЯ 2023 ГОДА, ФОТО: ВИКТОРИЯ РОЩИНА, УП

Печерский районный суд Киева постановил снять электронный браслет с митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя), причастного к подрывной деятельности против Украины.

Источник: пресс-служба Киевской областной прокуратуры в комментарии "Украинской правде"

Детали: 30 апреля Печерский районный суд, несмотря на ходатайство прокурора о продлении обязанностей обвиняемому митрополиту в полном объеме, удовлетворил ходатайство частично.

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Решением суда ему не продлено действие обязанности носить электронное средство контроля.

Однако обвиняемый до сих пор обязан не отлучаться с места своего проживания без решения суда, кроме неотложных случаев, связанных с опасностью для жизни и здоровья. Также он должен воздержаться от общения с потерпевшими и свидетелями в уголовном производстве, отмечают в прокуратуре.

Дословно: "Прокуратура не получила полный текст постановления, а в судебном заседании была объявлена только резолютивная часть постановления, поэтому сказать чем мотивировано такое решение суда, пока невозможно. Полный текст постановления будет объявлен 6 мая.

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Постановление суда обжалованию не подлежит".

Предыстория:

  • 1 апреля 2023 года Павлу (Петру Лебедю) вручили подозрение в "нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений" и "глорификации участников вооруженной агрессии РФ против Украины".
  • СБУ обнародовала нарезку из телефонных разговоров и проповедей Павла.
  • Павел Лебедь в зале суда заявил, что он "против агрессии", но не упомянул о России.
  • 1 апреля Шевченковский райсуд Киева отправил митрополита УПЦ МП Павла под круглосуточный домашний арест, но 14 июля Соломенский райсуд столицы изменил меру пресечения на содержание под стражейс возможностью внести залог в более чем 33 миллиона гривен.
  • 7 августа стало известно, что за Лебедя внесли залог и он вышел из СИЗО. 
  • В октябре Служба безопасности Украины завершила расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении экс-настоятеля Киево-Печерской Лавры Павла.

Темы: УПЦ МПсуд
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